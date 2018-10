Grusel-Fans wollen helfen

Lampertheim.„Die karitative Aktion im letzten Jahr hat sich bewährt und deshalb wollen wir auch dieses Mal zu Halloween wieder etwas Gutes tun“, erklärt Sabine Medvescek. So hat sich eine private Gruppe zusammengefunden, die in Kooperation mit der Athletes-for-Charity-Stiftung an diesem Tag kranken Kindern helfen will.

„2017 haben wir mit dem Erlös unserer Hilfsaktion einem erkrankten Jungen geholfen und nun möchten wir ein kleines, krankes Mädchen namens Amy unterstützen. Es benötigt eine spezielle Heilbehandlung und unser Ziel ist es, Geld dafür zu erwirtschaften“, sagt Medvescek.

Im vergangenen Jahr hatten die Beteiligten im Wohngebiet Rosenstock einen Verkaufsstand aufgebaut und Gegrilltes und Getränke angeboten. Der Erlös und die eine oder andere Spende gingen damals an die Familie des kranken Jungen.

Nun hoffen die organisierenden Familien, dass sich am 31. Oktober, ab 17 Uhr, wieder viele schaurig verkleidete Gestalten auf den Weg zur Amselstraße/Ecke Sophie-Scholl-Straße machen und ihren Hunger und Durst an der aufgebauten Station stillen. Alle Einnahmen, so versprechen die Organisatoren, gehen an das kranke Kind.

