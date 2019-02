„Gut, für andere etwas zu tun“

Lampertheim.Oft ist er derjenige, der ältere Lampertheimer besucht, die einen hohen Geburtstag feiern. Dann überbringt er die offiziellen Glückwünsche und Geschenke der Stadt, des Kreises oder auch des Landes. Nun feierte Stadtrat Hans Schlatter selbst einen runden Geburtstag. Anlässlich seines 80. hatte die Stadt zu einem Empfang ins Alte Rathaus eingeladen. Viele Weggefährten und zahlreiche Vertreter der Kommunalpolitik folgten der Einladung von Bürgermeister Gottfried Störmer, der auch die Laudatio hielt.

Als erstes gratulierte er dem Jubilar zu seiner geistigen Frische und körperlichen Aktivität. „Sie sind ein Zeitzeuge“, ergänzte Störmer, „und haben eine Gesellschaft im Wandel erlebt. Ihr Wunsch war es sich in diesen Wandel einzubringen und in ihrer Heimatstadt an der Entwicklung mitzuwirken“.

Seit 55 Jahren ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Schlatters politische Heimat und genau so lang ist der Jubilar in den kommunalen Gremien tätig. Besonders als Vorsitzender der Sportkommission – einer Funktion, die er noch heute ausübt – habe er sich Meriten erworben, sagte Störmer. Nach wie vor sei er ein gerngesehener Gast bei Sportveranstaltungen und Vereinen. „Sie haben als Vertreter der SPD stets für die Parteiprogramme geworben und gefochten, aber sich auch immer an tragfähigen Kompromissen beteiligt“, attestierte Störmer Schlatter. Darüber hinaus habe er aber immer erkannt, was nottut und ein gutes Gespür für das politisch Machbare bewiesen.

Schlatters vielfältiges Engagement wurde mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt: 1981 erhielt er den Landesehrenbrief, 2011 wurde er für 25 Jahre Magistratsarbeit geehrt, die Partnerschaftsmedaille bekam er 2008 und die Stadtplakette in Gold 2014. Die SPD verlieh ihm für 55 Jahre Parteiarbeit. die Willy-Brandt-Medaille. Jens Klingler ergriff als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins ergriff das Wort, um den Jubilar zu würdigen. „Ich persönlich bewundere Hans Schlatter, weil er sich in seinem Alter immer noch einbringt“, sagte Klingler und fügte hinzu, dass er froh ist, dass von Rücktritt keine Rede sei.

Schlatter betonte in seiner Dan- kesrede, dass er immer nur die Lo- kalpolitik im Auge gehabt hat. „Ich bereue keinen Tag, den ich in der po- litischen Arbeit verbracht habe, weil es einfach gut ist, wenn man für an- dere Menschen etwas tun kann.“ Seiner Frau bescheinigte er, dass sie ihn immer unterstützt habe, obwohl er viel unterwegs gewesen ist.

