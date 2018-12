Gut gelaunte Weihnachtsboten

Lampertheim.Erwachsene hören in der Adventszeit auch gerne Weihnachtsgeschichten, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt. Das war im Weihnachts-Wintergarten der Kulturkneipe London Pub zu erfahren. Bei Kerzenschein erlebten die Gäste einen vergnüglichen Abend. Sie schlürften heißen Glühwein und genossen die literarischen und musikalischen Vorboten des Weihnachtsfestes, aus der Feder verschiedener Autoren. Es waren Geschichten und Gedichte zu hören, die auch zum Nachdenken anregten und vor allem die Weihnachtsbotschaft transportierten.

Die meisten waren modern und witzig und brachten die Besucher zum Lachen. Ganz im Sinne der drei humorvollen Akteuren, den drei (B)Engeln: Paul, der Kneipenwirt aus‘m Ruhrpott alias Friedrich „Hacky“ Hackstein, Schorsch alias Michael „Michel“ Tschirner und Hans Materna als Hennes. Mit lautem „Ho, ho, ho“ eroberte das Männer-Trio die aufgebaute Theke im weihnachtlich dekorierten Zelt. Aber nicht nur der Außenbereich war stimmungsvoll geschmückt, auch die Akteure hatten sich herausgeputzt.

Kneipenwirt Hackstein begrüßte zur fünften Nikolausparty. Den Nikolaus verkörpern, das sei eine typische Männersache. Doch in diesem Jahr wurde eine weibliche Person in die Männerriege aufgenommen, wegen der Frauenquote. Und mit hellem „Klingeling“ und dem Lied „Nicht alle Engel haben Flügel“ schwebte das Christkind herein und gesellte sich zu den weihnachtlich aufgebrezelten Männern. Das Christkind (Saskia Fischer) bestach mit engelsgleichem Aussehen, blondem Haar und Heiligenschein.

Animiert von den Melodien, die Hennes abspulte, starteten die vier gut gelaunten Weihnachtsboten erst einmal eine Schunkelrunde. Dann ging es los mit dem Gereimten und Ungereimten, Versen und Liedern. Hacky las die Story „Wettrüsten zur Weihnachtszeit“, in der ein Nachbar in der Vorweihnachtszeit einen Tannenbaum illuminiert.

Doch die Lichteranzahl gilt es zu übertreffen; eine 50er Lichterkette mit extrastarken Lämpchen, muss her. Damit nicht genug, es entsteht ein Lichtermeer. „Am 24. Dezember, etwas Merkwürdiges ist passiert. Die Stadtverwaltung hat alle weihnachtlichen Zurschaustellungen in meiner Straße verboten, mit dem völlig irrelevanten Argument, hier werde ein nicht genehmigter Weihnachtsmarkt abgehalten. Ich bin fassungslos. Und das an Weihnachten, dem Fest des Friedens und der Besinnung“, wunderte sich Paul.

Das Gedicht über die zerbrochene Christbaumspitze gab Michel zum Besten. Dem Hausherrn passierte das Malheur beim Baumschmücken: Der Baumschmuck fiel zu Boden und zerbarst. Schnell wurden die Teile mit Leim eingeschmiert, zusammengepappt und wieder auf den Baum gesteckt. Als bei der Bescherung seine Frau „Einsam wacht“ singt und es komisch krachte, schob der Bastler das Bersten auf die hohen gesungenen Töne.

Grüne Weihnachten

Später unterhielt Michel die Zuhörer mit dem Gedicht „Grüne Weihnachten“. Ein Autofahrer konsumierte am 24. Dezember sechs Gläschen Wein und geriet in eine Polizeikontrolle. Der Führerschein war weg und Michel resümierte: „Die Polizei tut ihre Pflicht.“ Auch Hennes’ „Weihnachtsbeleuchtung“ erntete Lacher. Die extreme Beleuchtung im Blumenviertel Rudow sorgt für Turbulenzen. Sie lässt eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich landen.

Über den Irrflug eines Weihnachtsengels berichtete Saskia Fischer dem amüsierten Publikum: „Ein Weihnachtsengel flog und flog, und als er um die Ecke bog, da war die Welt schon frühlingshaft und die Natur im frischen Saft.“ Doch es war nur ein schräger Traum, der Engel hing als Schmuck am Weihnachtsbaum. Überhaupt gehe es einem Christkind finanziell an den Kragen, klagte Christkind Fischer: „Denn das Finanzamt, gerecht und teuer, verlangt vom Christkind die Einkommenssteuer.“

