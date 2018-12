„Gut regieren“ statt Steuern erhöhen

Lampertheim.Bei vier Enthaltungen der Grünen hat das Lampertheimer Stadtparlament den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr beschlossen. Für ihr Abstimmungsverhalten hatten die Grünen um Fraktionschef Stefan Nickel allen Grund; ihre Anträge waren zuvor größtenteils an der sozialliberalen Mehrheit zerschellt.

Finanzdezernent Jens Klingler äußerte sich am Ende der Sitzung allerdings positiv gestimmt: So hat sich – die finanziellen Folgen der beschlossenen Fraktionsanträge eingerechnet – der Überschuss im Ertragshaushalt von 196 000 auf 221 000 Euro erhöht. Im Finanzhaushalt ist, bedingt durch die investiven Beschlüsse, lediglich eine Verschlechterung um 50 000 Euro hinzunehmen. Damit bleibt der Haushalt genehmigungsfähig.

Bürgermeister Gottfried Störmer hatte zu Beginn der Debatte am Freitagabend an die Haushaltspolitiker appelliert, Prioritäten zu setzen, die geeignet seien, die Entwicklung der Stadt zu fördern. In ihren Haushaltsreden nahmen sich die Fraktionsvertreter anschließend diesen Appell zu Herzen. Laut SPD-Fraktionschef Marius Schmidt dokumentierten die Anträge der Koalition überdies eine hohe Partizipation der Bürger. Die Anträge seien größtenteils in Kooperation mit den Beiräten entwickelt worden. „Gutes Regieren“, so Schmidt, beruhe in hohem Maße auf Bürgerbeteiligung.

Deshalb schrieb Schmidt auch die Förderung des Ehrenamts oben auf die Agenda. Er stellte für 2019 neben dem Stadtumbau die Zukunft des sanierungsbedürftigen Bauhofs in den Mittelpunkt. Obendrein hielt er eine Überprüfung der strukturellen Kosten in der Verwaltung für erforderlich. Hier lautet Schmidts Devise: Umschichtung statt Neueinstellungen. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel an den sich verengenden haushaltspolitischen Spielräumen. Der Landesregierung wies Schmidt die Verpflichtung zu, die Kosten für die Kinderbetreuung zu übernehmen.

Unterdessen zeichnete CDU-Fraktionschef Edwin Stöwesand ein positives Lagebild, das die hessischen Kommunen der Landesregierung aus CDU und Grünen zu verdanken hätten. So erhalte Lampertheim aus Mitteln für den Stadtumbau allein im kommenden Jahr knapp 890 000 Euro. Auch Stöwesand forderte angesichts der Personalkosten von rund einem Drittel des Haushaltsvolumens in Höhe von mehr als 77 Millionen Euro eine Effizienzsteigerung bei den Verwaltungsaufgaben.

Für die FDP unterstrich Stefanie Teufel die Absicht der sozialliberalen Koalition, mit der Umsetzung des Stadtumbaukonzepts einen „großen Wurf“ zu landen. Im Gegenzug werde der Schuldenabbau für das kommende Jahr auf drei Millionen Euro steigen. Zudem erforderten die Sanierungsmaßnahmen für die städtischen Liegenschaften insgesamt mehr als sieben Millionen Euro. Den Blick lenkte Teufel auch auf den Investitionsstau bei den städtischen Straßen und Brücken. Vor diesem Hintergrund werde es verstärkt darauf ankommen, Einnahmen zu erwirtschaften und weitere Sparpotenziale zu eröffnen. Dabei gelte es, „immer an die Steuerzahler zu denken“.

Grüne: Kein Sparwille zu erkennen

Auch Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel mahnte, „Handlungsspielräume zurückzugewinnen“, um die Bürger vor dem Drehen der Steuer- und Gebührenspirale zu schützen. Nickel nahm vor allem einzelne Verwaltungsausgaben unter die Lupe, etwa die Erhöhung der Stellenanzahl und die erhöhte Dotierung der Planstellen. Diese ließen keinen klaren Sparwillen erkennen.

Nickel handelte sich mit seiner Haushaltsrede eine Erwiderung durch Bürgermeister Gottfried Störmer ein, der dem Grünen-Fraktionschef mangelndes Vertrauen in die Verwaltung und besonders des Bürgermeisters vorhielt. So hatte Nickel gegenüber der Stellenbemessung der Verwaltung die „Rahmenkompetenz“ der Stadtverordnetenversammlung eingeklagt. Dies wurde von Störmer als „ungehörig“ zurückgewiesen. Die Verwaltung agiere stattdessen auf der Grundlage der Gemeindeordnung, wonach die Stellenbemessung und die Zuordnung von Aufgaben zum Kompetenzbereich von Bürgermeister und Magistrat zählten. (Über die Verabschiedung der einzelnen Anträge werden wir in unserer morgigen Ausgabe berichten.)

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018