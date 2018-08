„Gut Schub“ tönt es in der Pfeiffer-Halle

Lampertheim.Mit „Gut Schub“ begrüßen sich die Sportler, dann wetteifern 14 Mannschaften in der Hans-Pfeiffer-Halle. Das Bosselturnier der Bewegungssportgemeinschaft (BSG) Lampertheim ist in vollem Gange.

Bei dem Einladungsturnier sind Sportwart Hans Trapp und Hans Bezouska Turnierleiter. Beide verfolgen den Wettkampf, damit alles ordnungsgemäß abläuft. Gerade messen sich die Mannschaften der BSG Lampertheim und der TG Rimbach. Mannschaftsführer der Bosselteams sind Doris Zachmann beziehungsweise Hermann Ripper, die den Wettstreit am Ende der Bahn verfolgen.

„Jedes Team stellt einen Mannschaftsführer“, erklärt Hans Trapp. „Der leitet seine Mannschaft und ist für den Spielverlauf verantwortlich.“ Die Spargelstädter sind mit Bernd Kraus, Helmut Dittrich und Andreas Horsch am Start. Horsch ist mit 85 Jahren der älteste Lampertheimer Teilnehmer.

Überalterung zu verzeichnen

„Im vergangenen Jahr hatten wir 22 Mannschaften“, erklärt Trapp und bedauert, dass einige Vereine abgesagt haben. „Es ist eine Überalterung zu verzeichnen und neue Spieler kommen nicht dazu“, betont er.

In der Spielweise besteht beim Bosseln eine Ähnlichkeit zum Eisstockschießen. „Nur ohne Eis“, sagt Trapp lächelnd. Die Mitspieler stehen an der Linie, holen mit der Bossel Schwung, konzentrieren sich und schicken das Wurfgeschoss kraftvoll in Richtung Daube, dem Zielobjekt in Form eines roten Würfels. „Jede Mannschaft hat drei Bossel und die Spieler müssen diese so nah wie möglich an der Daube platzieren“, erläutert der Sportwart.

Jedes Spiel hat sechs Durchgänge, es wird abwechselnd geworfen und nach den Durchgängen werden die Wurfpunkte addiert. Wer die meisten Punkte erzielt hat, geht als Sieger des Wettbewerbs hervor.

Damit der Spieltag gut gelingt, sind zwölf Lampertheimer Helfer im Einsatz. Schon der Aufbau sei mühevoll gewesen. Die Balken, die später als Bahnbegrenzung dienen, mussten in der Sporthalle ausgelegt werden. Auch für einen abwechslungsreichen Imbiss haben die Lampertheimer gesorgt – etwa mit selbst gebackenem Kuchen.

Kurz vor der Mittag werden die deftigen Speisen angerichtet. Karoline Trapp sitzt an der Bon-Kasse, Erste Vorsitzende Elke Bezouska hat die Leitung in der Küche übernommen, wird von Familienmitgliedern und Freunden unterstützt. „Es muss flott gehen“, sagt die Vorsitzende beim Austeilen des Kartoffelsalates. Denn gleich werden rund 60 Spieler ihre Mittagspause einlegen.

Am Schluss des Wettkampftages fasst Sportwart Trapp zusammen: „Sportlich gesehen sind wir sehr zufrieden, es war ein faires Turnier.“ Die Siegerehrung nimmt Bürgermeister Gottfried Störmer vor.

Gebosselt wurde in den Kategorien Männer, Frauen und Gemischte Teams. Die Lampertheimer gingen nur mit einer Männermannschaft an den Start und belegten den sechsten Platz von neun Teams. In der Gruppe Männer belegte Bürstadt 1 den dritten Platz und bei den Gemischten Teams den ersten Platz.

© Südhessen Morgen, Montag, 27.08.2018