Gutachten zu Lampertheimer Toten steht noch aus

Lampertheim. Die Körper der beiden toten Männer, die die Polizei am Donnerstag, 23, Juli, in der Carl-Ulrich-Straße vorgefunden hat, sind längst obduziert. Das schriftliche Gutachten der Rechtsmedizin in Frankfurt steht allerdings aus. Das hat Joachim Hauschild, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag auf Anfrage dieser Redaktion erklärt.

Wie berichtet hatte die Polizei gegen Mittag in der Carl-Ulrich-Straße die Leichen eines 92-jährigen Mannes und seines 62-jährigen Sohnes gefunden. Vorausgegangen war der Hinweis eines Bekannten der beiden. Schon nach den ersten Ermittlungen vor Ort hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie vom erweiterten Suizid durch den Jüngeren ausgehe. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen und vor allem der Obduktion habe sich zum damaligen Zeitpunkt kein Hinweis auf die Beteiligung eines Dritten ergeben, hieß es.

An diesem Erkenntnisstand habe sich bis heute - nach weiteren Ermittlungen und der Obduktion grundlegend nichts geändert, sagte Staatsanwalt Hausschild am Montag. Solche Ermittlungen bezögen sich beispielsweise auf mögliche Verdachtsmomente im Umfeld der Toten.

Die Staatsanwaltschaft hat unsere täglichen Nachfragen zum Ergebnis der Obduktion - sie soll unter anderem eine mögliche Beteiligung Dritter definitiv feststellen - stets mit „liegt nicht vor“ beantwortet. Auf Nachfrage erklärte Joachim Hauschild gestern, man sei zwar auf dem kleinen Dienstweg inoffiziell über das Ergebnis informiert. Gegenüber der Öffentlichkeit äußere sich die Justizbehörde aber erst nach Eingang und Studium des schriftlichen Gutachtens. „So verhindern wir, dass aufgrund von eventuellen Missverständnissen oder Fehlinterpretationen falsche Nachrichten entstehen“, sagte Hauschild.

Wenn bei Tötungsdelikten Verdächtige in Haft genommen oder mutmaßliche Täter flüchtig seien, gelte der Beschleunigungsgrundsatz, hier räume die Staatsanwaltschaft der Obduktion eine höhere Priorität ein. Die schriftlichen Gutachten würden vorgezogen. Würde im Lampertheimer Fall ein Verdacht bestehen, läge das Gutachten längst vor, so der Staatsanwalt. „So aber ist die Frist üblich und vertretbar.“

Die Obduktion dient der eindeutigen Feststellung der Todesursache. Bei möglichen Delikten und Unfällen ist die Strafjustiz beteiligt. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Obduktion beim Amtsgericht, dieses ordnet sie an. Für den Bereich der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden die Obduktionen in der Regel von der Rechtsmedizin in Frankfurt durchgeführt. Sie zählt zu den größten rechtsmedizinischen Instituten in Europa. Aber auch Privatleute könnten die Obduktion von Angehörigen beantragen, so Hauschild. Und die Ressourcen der Institute für Rechtsmedizin seien begrenzt. (mas)

© Südhessen Morgen, Montag, 03.08.2020