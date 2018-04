Gute Gefühlslage beim TVL

Anzeige

Lampertheim.Ein Unentschieden, dass sich im Nachhinein wie ein Sieg anfühlt, landeten die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim beim direkten Konkurrenten HSG Langen. Durch das 27:27 (14:13) bei den heimstarken Gastgebern und die gleichzeitige Niederlage von Heppenheim verbesserte sich der TVL auf Tabellenplatz vier und damit genau auf die Position, die Trainer Achim Schmied als Saisonziel ausgegeben hat.

„Wenn mir vor dem Spiel jemand einen Punkt angeboten hätte, hätte ich sofort eingeschlagen“, so Schmied nach der Schlusssirene. „Wenn man sich die entscheidende Phase anschaut, hätten wir zwar auch gewinnen, aber genauso gut verlieren können“, sah der Coach die letzte Chance der Partie bei Langen. „Aber da haben wir hervorragend verteidigt. Unter dem Strich war die Punkteteilung gerecht.“

Duell mit Heppenheim

Nun führen die Spargelstädter ein punktgleiches Trio ab Position vier an – „und folglich haben wir es selbst in der Hand, Rang vier auch am Rundenende zu halten. Wir haben nun noch vier Spiele, darunter aber auch noch hohe Hürden“, blickt der Trainer auf das Restprogramm, das unter anderem noch den direkten Vergleich gegen Heppenheim aufweist.