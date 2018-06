Anzeige

Die Lampertheimer spielen vor allem in Clubs. An diesem Samstag sind sie im RUDE7 in Mannheim zu erleben. Die Party heißt „Up Like 7“. „Von 23 bis 5 Uhr am Morgen geht eine normale Clubzeit“, erklären die Musiker. „Wir spielen mit vollem Einsatz und Herzblut“, betont Carsten Sieger.

„Vor 13 Jahren hat alles angefangen“, berichten die Männer, die seit vielen Jahren befreundet sind. Sie wollten ihrer gemeinsamen Leidenschaft, der Reggae-Musik frönen. Das waren von Anfang an Dominik Grub, Tim Guthier, Carsten Sieger und Denis Darmstädter. Für ihre Formation wählten sie den Namen „Fenshi“, das ein fiktives Wort ist, aber ein Synonym für gute Laune und coole Vibes war. Die Jungs wollten ein Soundsystem nach jamaikanischem Vorbild gründen. „Bis heute steht „Fenshi Sound“ für einen vielseitigen Sound für jedermann“, erzählen die Musiker. Deshalb tragen sie auch noch den Beinamen „The Sound Of The People“. 2009 kamen André Wolff, Kevin Hain und Richard Hammerschmidt hinzu.

Auch wenn die Gruppe oft in anderen Städten tourt, bleiben sie Lampertheim mit ihren Auftritten weiterhin treu. Zu sehen sind sie auch in diesem Jahr beispielsweise wieder am Kerwe-Samstag am Stand der Pfadfinder.

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.06.2018