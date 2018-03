Anzeige

Gerichte wirken zuweilen wie unzugängliche Trutzburgen, zu denen lediglich Zutritt bekommt, wer einen Streit ausfechten muss – sei es als Kläger oder Beklagter. Auch heben sich Gerichtsgebäude schon rein äußerlich vom Rest der Bebauung ab; sie strahlen meist strenge Würde aus – auch dies ein untrügliches Merkmal für den besonderen Status der Gerichtsbarkeit. Ihre Unabhängigkeit weist ihr zudem einen gesellschaftlichen Sonderstatus zu, der auch nicht mit gelegentlichen Kunstausstellungen zu überwinden ist. Diese bilden vielmehr Ausnahmen, die jenen Sonderstatus unterstreichen.

Inzwischen haben die Gerichte ihre Anstrengungen verstärkt, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Auch diese Entwicklung kann am Lampertheimer Amtsgericht besichtigt werden: Künftig kann man nicht mehr ohne weiteres auf den Hof fahren, sondern muss eine Schranke passieren, bevor sich das Tor öffnet. Und am Eingang werfen freundliche Wachmänner einen kontrollierenden Blick auf den Besucher. Das Gericht als bürgernaher Dienstleister? Gegen dieses Etikett hätte das Lampertheimer Amtsgericht nichts einzuwenden – doch entspräche dies wohl kaum seiner Verfasstheit.

Dennoch trifft zu, was Justizstaatssekretär Thomas Metz über die Verflechtung der Behörde mit kommunalen und regionalen Strukturen ausgeführt hat. Die pure Präsenz einer solchen Behörde konzentriert die Aufmerksamkeit von Landesbehörden und Regierungsstellen an diesem Standort. In der Landespolitik genießen Amtsgerichte den Rang eines Bollwerks für die freie Rechtsprechung; sie sind gewissermaßen Visitenkarten der demokratischen Verfassung. Und als solche kommt ihnen auch ein intaktes Umfeld zu, was wiederum kommunal zu verbuchen ist. Deshalb bringt das glückliche Händchen, das Amtsgerichtsdirektor Lothar Schwarz im Umgang mit den höheren Stellen in Wiesbaden offensichtlich besitzt, auch der Stadt und ihrer Region etwas ein. Metz’ Aussage, Amtsgerichte seien keine Auslaufmodelle, ist eine gute Nachricht für Lampertheim.