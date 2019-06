„Gute Noten sind nicht alles“

Hofheim.In Hofheim hat die Nibelungenschule ihre neunte Klasse verabschiedet. Die Abschlussklasse hatten 18 Schülerinnen und Schüler besucht, zwölf erreichten einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, vier einen einfachen Hauptschulabschluss und zwei verließen die Schule mit einem Abgangszeugnis.

In ihren Reden betonten die kommissarische Schulleiterin Cornelia Kerkhecker und Klassenlehrer Bernd Pollesche, dass persönliches Glück nicht nur an gute Schulnoten gebunden sei und der Hauptschulabschluss eine von vielen Stationen auf dem kommenden Berufs- und Lebensweg sei. Vier Schüler werden nun eine Ausbildung beginnen. Die anderen Absolventen gehen größtenteils weiter in die zweijährige Berufsfachschule der Elisabeth-Selbert-Schule in Lamperheim, um dort den Realschulabschluss zu machen.

Vier Schüler hatten mit einem Schnitt besser als 2,0 ein hervorragendes Ergebnis erreicht. Das beste Zeugnis mit einem Schnitt von 1,4 erhielt Karolin Echendu, die auch Klassensprecherin der 9 H der Nibelungenschule war. Die Schüler bedankten sich mit Blumen und einem Präsentkorb bei ihren Lehrern. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.06.2019