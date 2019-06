Gute Taten zeigen Wirkung

Lampertheim.Es gibt viele Menschen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Hautsächlich betroffen sind alte und alleinstehende Menschen, aber auch schwer kranke und sterbende. Die Diakonie-Stiftung setzt die erwirtschafteten Zinsen ihres Stiftungsvermögens für ihre Stiftungsziele ein, dazu zählte im vergangenen Jahr zum Beispiel die Anschaffung eines Fahrzeuges, um damit bis zu drei Personen im Rollstuhl gleichzeitig transportieren zu können und die Teilnahme an der Tagesbetreuung durch den Hol- und Bringdienst zu ermöglichen.

Außerdem konnten Verbrauchsmaterialien wie eine spezielle Knete für motorische Übungen angeschafft werden, die ebenfalls in der Tagesbetreuung zum Einsatz kommt. Auch das Zirkusprojekt Paletti des Kindergartens Lebenshilfe profitierte von den Zinseinnahmen der Stiftung, zahlreiche ehrenamtliche Helfer für die Einrichtung der Tagesbetreuung konnten geschult werden. Der Stiftungsstand beläuft sich auf rund 640 000 Euro und wird mit vier Prozent verzinst. „Wir freuen uns über jede Unterstützung, denn dies zeigt Bereitschaft, Gutes zu tun für eine menschenfreundliche Zukunft“, betonte die Vorsitzende der Stiftung, Martina Seelinger, die beim Stelldichein am Stifterbaum der Diakonie in Lampertheim die neuen Zustifter des Jahres mit Urkunden auszeichnete.

Großzügige Unterstützung

Die Senioren des Wohnheimes Dieselstraße haben die Eintrittsgelder sowie Einkünfte aus dem Kuchen- und Ausstellungsverkauf der Oster- und Weihnachtsausstellung gespendet, auch die Steuerberatung Kill & Siemund sowie Dres. Ute und Matthias Früh konnten für ihre Stiftungseinlagen geehrt werden. Neben den genannten Zustiftern gab es noch weitere Gönner, die nicht namentlich genannt werden wollen, aber durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung die Anschaffung des neuen Autos ermöglicht haben. Außerdem bedankte sich Seelinger bei allen Spendern im Rahmen des 40. Jubiläums der Diakoniestation.

Auch Pfarrerin Sabine Sauerwein von der Lukasgemeinde und beauftragte Pfarrerin für die Diakoniestation erinnerte im Zusammenhang des Monatsspruches im Kirchenkalender an die Wirkung der guten Taten. „Eure Rede sei süß wie Honig und eure Worte freundlich und heilsam.“ Laut Sauerwein geht es in der Bedeutung dieser biblischen Worte nicht darum, dem anderen Honig ums Maul zu schmieren, sondern darum, die Menschen freundlich und mit Überzeugung für eine gute Sache zu gewinnen.

Zustifter kann jeder werden der sich ab einer Summe von 500 Euro an der Stiftung beteiligt. hgl

