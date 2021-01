Guter Rutsch am Wochenende

Lampertheim.Bahn frei für den Winter, hieß es am Wochenende auch in Lampertheim. Stadt und umgebende Natur hüllten sich in ein weißes Festgewand und lockten die Menschen ins Freie. Wofür so ein Rheindamm auch noch gut ist, konnten Familien mit ihren Kindern am Naturschutzgebiet Biedensand erproben. Die Neigung reichte für eine kurze, aber rasante Fahrt mit dem Schlitten. Dank elterlicher Hilfe war dafür gesorgt, dass sich der gute Rutsch nicht in eine Irrfahrt verwandelte. Auch Autofahrer kamen trotz der rutschigen Straßen in Lampertheim nicht vom Kurs ab, wie die Polizei meldete. / red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021