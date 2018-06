Anzeige

Hüttenfeld.Das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld feiert am morgigen Samstag, 16. Juni, sein traditionelles Johannisfest. Das Fest beginnt mit einem schulinternen Teil um 15 Uhr. In dessen Rahmen werden die Sieger des Europa-Wettbewerbs ausgezeichnet. Außerdem werden die künftigen Fünftklässler vorgestellt.

Um 17 Uhr wird der Festteil offiziell eröffnet, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist. Los geht es mit einer ökumenischen Andacht, die Pfarrer Reinald Fuhr von der evangelischen Kirchengemeinde und Virginijus Grigutis von der katholischen Gemeinde gemeinsam gestalten werden. Außerdem gibt es Begrüßungsreden und musikalische Darbietungen der Schüler.

Um 19 Uhr starten zeitgleich ein Rundgang durch die Schule mit ehemaligen Schülern und Gästen sowie ein Basketballspiel Schüler gegen Alumni. Ab 20 Uhr gibt es ein Konzert im Schloss unter dem Motto „Freunde für Freunde“. red