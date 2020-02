Hämmern wie die Heinzelmännchen

Lampertheim.Kaum ist es im Sportgebiet Ost dunkel geworden, schon gehen die Lichter in der Jahnhalle an und etwa 25 Frauen und Männer wuseln durch den Saal. Es sind die Fastnachter des Carnevals-Gremiums des Turnverein (CGT). Geheimnisvoll werkeln sie, wie es Hausgeister tun würden. So kann man sich die Heinzelmännchen von Lampertheim vorstellen. Nur, dass ihre Arbeit nicht in einer Nacht erledigt ist.

Jeden Abend, und das über eine Woche, bauen, hämmern und bohren die Fastnachter für den Bühnenaufbau und die Saaldekoration. Am Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr, feiern die Karnevalisten ihre Prunksitzung und bis dahin muss alles perfekt sein. „Wir fertigen in dieser Kampagne eine größere Bühne und der Abbau gehört selbstverständlich auch dazu“, sagt CGT-Abteilungsleiterin Ann-Katrin Hornischer. Die Herren Elfer bilden ein erfahrenes Team. Sie haben die Bühnentechnik geplant und konstruiert. Dazu gehört auch die Ebene, auf der die Herren am Samstag sitzen werden. Später soll, getreu dem Motto „Trotz Klima, Brexit, Groko-Stau – beim CGT da heißt’s Helau“, die Deko angebracht werden. Die Mitstreiter der Deko-Kommission verraten, dass sie ein Elektrofahrzeug als Hingucker wählen und an der Bühnenfront anbringen werden. Augenzwinkernd einen Flitzer mit innovativer Fahrzeugtechnologie, für Fahrspaß und Komfort. Jürgen Schuster zieht zum Deko-Auto noch eine Nachhaltigkeitsbilanz: „Das Fahrzeug ist aus Moos gebaut und die Räder sind aus Holz.“

Andere Fastnachter installieren die Übertragungstechnik für Beamer und Leinwand. Es sind Einspielungen während der Show geplant. Im hinteren Teil der Sporthalle baut eine Gruppe die Deko-Häuserskyline auf. „Dort entstehen die Barstationen und auch das Spülen der Gläser gehört zu unserer Arbeit“, erläutert Hornischer. Die Teams arbeiteten Hand in Hand, damit die närrische Veranstaltung bestens gelingt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020