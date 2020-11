Händler wollen Kauflust wecken

Lampertheim.Kein Basar, kein Weihnachtsmarkt, kein Candlelight-Shopping: Die Lampertheimer Innenstadt wird im Corona-Winter 2020 nicht zum Treffpunkt wie in den Jahren zuvor. Ein Problem vor allem für die Einzelhändler, die schon in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie weit weniger Kunden als sonst in ihren Läden zählten.

Das wird ein schwieriges Weihnachtsgeschäft, sagen auch Dirk Dewald vom Lampertheimer Stadtmarketing und Otto Edinger vom Wirtschafts und Verkehrsverein (WuVV) in Gesprächen mit dieser Redaktion. „Der Konsum ist verhalten, die Geschäfte in der gesamten Region oft leer“, schildert Edinger. Einen dezentralen Weihnachtsmarkt mit einzelnen Buden vor Geschäften, das traditionelle Candlelight-Shopping unter Pandemie-Bedingungen: all das haben beide Institutionen angedacht. Inzwischen sind die Aktionen verworfen. „Das ist in der jetzigen Situation einfach nicht zu machen“, meint Dewald.

Doch resignieren, hilft nicht. Auch in Covid-19-Zeiten wollen die Lampertheimer Geschäftsleute ihrer Käuferschaft etwas bieten. Nach einer Online-Konferenz des Arbeitskreis Innenstadt, zu dem neben den Einzelhändlern auch WuVV und Stadtmarketing gehören, sollen nun gleich mehrere Vorhaben angegangen werden.

Längere Öffnungszeiten: Gleich ab dem heutigen 26. November soll es wieder lange Donnerstage geben, an denen Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet haben. Beteiligen wollen sich nach bisherigen Angaben die Bücherkiste, das Reformhaus Henkelmann, der Laden am Dom, das Schokoladenhaus Oberfeld, Feinkost Cavatappi, die Modegeschäfte Horlé und Me and More, die Amtsapotheke, der Weltladen, das Blumengeschäft Florales am Dom sowie das Kosmetikinstitut Linea Estetica mit einem reinen Produktverkauf. Der Bauernladen Steinmetz will sich ab Dezember an der Aktion beteiligen. „Einzelne Händler planen außerdem, an Samstagen länger zu öffnen – beispielsweise bis 16 Uhr“, informiert Dewald. Zunächst aber wollen sie abwarten, wie die Resonanz auf das Angebot am Donnerstag ausfällt. Eine weitere Variante, über die nachgedacht werde, ist das Vereinbaren von individuellen Terminen in einzelnen Geschäften. Dadurch würden zum einen Kontakte minimiert. Zum anderen könnten die Verkäufer in Ruhe und passgenau beraten, so die Idee dahinter.

Lieferservice vor Ort: Damit möchte die Lampertheimer Geschäftswelt dem Online-Handel zumindest ein bisschen etwas entgegensetzen. „Wegzudenken ist die Bestellung im Internet natürlich nicht mehr“, gibt Dirk Dewald zu bedenken. Dennoch könnten die Händler in der Spargelstadt das bequeme Nach-Hausebringen ihren Kunden ebenfalls anbieten. Das würden die Lampertheimer gerne sogar umweltfreundlich machen: mit einem E-Lasten-Fahrrad (wir berichteten).

Initiative Heimatshoppen: Um den Handel vor der Haustür noch mehr ins Bewusstsein der Spargelstädter zu bringen, haben Dewald und sein Team weiße Papiertüten mit der Aufschrift Heimatshoppen bei den Geschäften im Zentrum Lampertheims verteilt. Das könnte ebenfalls zur Belebung der Innenstadt beitragen, hofft der Leiter für City- und Eventmanagement.

Verkauf von Kinderbasteleien: Auch Bastelarbeiten, die der Lampertheimer Nachwuchs in Kindertagesstätten und anderen Betreuungseinrichtungen gefertigt haben, werden – wie in den Vorjahren – wieder die Geschäfte zieren und dort verkauft. Die Erlöse werden gesammelt, so Dewald, vom Stadtmarketing aufgerundet und fließen schließlich wieder an die Einrichtungen zurück.

Gutscheinaktion: Die Gutscheinaktion für den Lampertheimer Einzelhandel und die Gastronomie, die im Frühjahr auf Initiative des WuVV ins Leben gerufen wurde, wird ebenfalls weitergeführt. Gutscheine sind nicht nur in den Geschäften, sondern auch über die Homepage der Stadt (www.lampertheim.de) zu bekommen. Zwar habe die Aktion zunächst nicht ganz so viel Erfolg gezeigtwie gedacht. „Doch in der Vorweihnachtszeit könnte das etwas anderes sein“, sagt Otto Edinger. „Da werden Gutscheine ja oft gerne verschenkt.“

