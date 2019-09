Halleluja unter freiem Himmel

Lampertheim.Einen Gottesdienst der besonderen Art feierte die katholische Kirchengemeinde Mariä Verkündigung mit ihrem Open-Air-Familiengottesdienst.

Bei strahlend blauem Himmel und spätsommerlichen Temperaturen versammelten sich Großeltern, Eltern und Kinder zahlreich auf der bestuhlten Wiese im Pfarrgarten. Der Einzug von Pfarrer Christian Rauch und den Messdienern wurde musikalisch von der Band Kristall begleitet, die „Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin“ präsentierte. Die Gruppe ist eine der bekanntesten Sacro- und Christianspop-Bands der Region.

„Es ist toll, dass wir bei diesem schönen Wetter zusammen Gottesdienst feiern können“, begrüßte Pfarrer Rauch die Besucher. Der Gottesdienst stand ganz unter dem Leitbild von Jesus als Hirten, der die Menschen genau kennt. Die Idee dahinter war, gemeinsam zu erfahren, wie die Beziehung zu Jesus gelebt oder auch neu gestaltet werden kann. Der Altar im Freien war dazu passend mit kleinen und großen Schafen dekoriert.

Nach der Kyrie sang die Gemeinde als Gloria-Lied das bekannte „Shackles“. Dabei klatschten und sangen alle mit. Das Lied „Halleluja“ folgte nach der Lesung des Psalms 23 und brachte noch mehr gute Stimmung in den Garten. Es folgte das Gleichnis vom guten Hirten und den Schafen, in dem der Hirte loszieht, um das eine Schaf zu finden, das ihm von seinen 100 Schafen verlorengegangen ist. „Freude herrscht im Himmel über jeden, der wiedergefunden wird“, sagte Pfarrer Rauch dazu. Es folgte eine kurze Schauspieleinlage, bei der die 99 übergebliebenen Schafe versuchten, das Rätsel um das Verschwinden des 100. Schafes aufzulösen. Überrascht waren sie, als der Hirte das Schaf suchte und fand. „Gott sucht die Einzelne und den Einzelnen. Wie Gott mir, so ich dir“, erklärte der Pfarrer.

Nach den Fürbitten, die ganz unter dem Leitspruch „Guter Gott, sei du unser Hirte“ stand, folgte das gemeinsame Gebet des „Vater unser“. Dazu kamen alle Kinder nach vorne an den Altar, stellen sich im Kreis auf und reichten sich die Hände. Im Anschluss an das gemeinsame Abendmahl sangen die Gemeinde und die Band Kristall die Lieder „Danke“ und „Lass mich nicht los“. Nach dem Gottesdienst feierten alle gemeinsam das Pfarrfest mit gegrillten Speisen, selbst gemachten Salaten und interessanten Gesprächen. av

