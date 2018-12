Hallenbad ab 1. März zu

Lampertheim.Der Plan, das Lampertheimer Hallenbad ab 1. März für ein Jahr zu schließen, bleibt bestehen. Dann soll die Einrichtung in wesentlichen Teilen saniert werden, bestätigte der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Jens Klingler, in einem Pressegespräch. Mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro sollen Dach, Lüftung und Fassade erneuert werden.

Bis zum Sanierungsbeginn will der Bäderchef die Öffnungszeiten im Hallenbad ausdehnen. So können Frühschwimmer seit 5. Dezember jeweils dienstags bis donnerstags bereits ab 6.30 Uhr ihre Bahnen ziehen. Diese Regelung gilt laut Klingler bis 27. Februar. Auch in der Freibadsaison will er die Öffnungszeiten flexibel gestalten. Was bedeutet: frühere sowie witterungsbedingte verlängerte Öffnungszeiten. In der Winterpause würden die Förderunterlagen komplettiert, um vom Investitionsprogramm „SWIM“ des Landes für den Erhalt und die Modernisierung der hessischen Hallen- und Freibäder zu profitieren. urs

