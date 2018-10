Lampertheim.Einatmen, Luftgewehr anlegen, Ziel anvisieren: Es gibt verschiedene Technikelemente zu meistern. Denn ein Sportschütze muss Atmung, Bewegung, Zielen und Abziehen in seinem Bewegungsablauf in Einklang bringen. So sei die Atemtechnik mit ihren unterschiedlichen Phasen einer der wichtigsten Bestandteile und werde von Anfang an bei den Sportschützen mittrainiert, erklärt Jugendtrainerin Ursula

...