Handball-A-Jugend ungeschlagen

Lampertheim.Mit einer souveränen Leistung setzen sich der Handballnachwuchs des TV Lampertheim bei der A-Jugend der JSG Groß-Rohrheim/Biblis durch und behauptet damit weiter die Tabellenführung mit 8:0 Punkten in der Bezirksoberliga vor der ebenfalls verlustpunktfreien JSG Langen/Egelsbach. Nach einer schwächeren Leistung in der Vorwoche gegen Rüsselsheim findet die Mannschaft vor dem Spitzenspiel am Wochenende in Egelsbach zurück in die Spur.

Die JSG Groß-Rohrheim/Biblis füllte mangels Spielern sein Team mit einer Vielzahl von B-Jugendlichen auf, die dem Angriffswillen und der Eingespieltheit der Turner über die gesamte Partie nur wenig entgegensetzen konnten. Das erste Tor der Partie erzielte der Gastgeber, ehe Nicolas Kern, der im Abschluss insgesamt 17 Tore machte, die Turner in Führung brachte.

Insgesamt zweimal konnte Groß-Rohrheim beim 2:2 und 3:3 noch ausgleichen, ehe die Spargelstädter unaufhaltsam davon zogen. Das Lampertheimer Trainergespann Thorsten Jakob, Michael Unger und Gero Nieter gab allen Spielern ausreichend Spielanteile und testete einige taktische Optionen. Deshalb konnte der Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff der beiden kurzfristig eingesprungenen Unparteiischen Jochem/Fuentes-Torres nochmals auf 13:21 verkürzen.

Nach Wiederanpfiff setzten die Turner den Spielfluss fort und stellten durch den zehnfachen Torschützen Daniel Frei, Wim Größler, Alex Kühr und Nicolas Kern wieder den Zwölf-Tore Abstand her..

Trainer Thorsten Jakob zeigte sich über die gezeigte Leistung seiner Mannschaft sehr angetan. „Allerdings“, so der Trainer, „müssen wir gegen Langen noch zwei, drei Schippen draufpacken, um erfolgreich zu sein.“

Es spielten: Marc Schäfer und Jonas Hofmann im Tor, Justus Fröhlich (6/1), Wim Größler (3), Sören Fetsch (2), Tim Pfendler (2/1), Tobias Hedderich (2), Alex Kühr (2), Nicolas Kern (17/1), Daniel Frei (10), Nick Kühr, Moritz Müller und Tim Schuster. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.11.2018