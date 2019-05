Handballer besiegen Favorit

Lampertheim.Die männliche Handball-A-Jugend des TV Lampertheim war Ausrichter eines von drei Qualifikationsturnieren zur Bezirksoberliga. Zu Gast in der Jahnhalle waren insgesamt vier Teams der Altersgenossen vom TV Trebur, der die Oberligaqualifikation nur knapp verpasste, SKG Roßdorf sowie die Kreisnachbarn HC VfL Heppenheim und SV Erbach.

In der ersten Partie stand gleich die Partie gegen Trebur an, die ihr erstes Spiel gegen den späteren Turniersieger vom SV Erbach gewonnen hatten. Trebur kam besser in Spiel und legte in den ersten Minuten stets vor. Im Anschluss konnten die Turner ausgleichen und beim 10:7 sogar eine Führung herausspielen. Besonderen Anteil am Überraschungssieg hatte der B-Jugendliche Jannik Hutmann auf Rechtsaußen mit insgesamt fünf Toren. Weiterhin Torhüter Jonas Hoffmann, der überragend hielt.

Im zweiten Spiel wartete der Kreisrivale HC VfL Heppenheim auf die Lampertheimer. Heppenheim dominierte die ersten 15 Spielminuten und lag beim 10:6 und 12:8 bereits deutlich in Führung. Trainer Thorsten Jakob setzte in dieser Phase alles auf eine Karte und lies sein Team eine so noch nie trainierte ganz offensive 3:3-Deckung spielen, gegen die Heppenheim sich sehr schwer tat. Mehrere Ballgewinne waren die Folge.

Rote Karte und Siebenmeter

Nach dem Ausgleich des TVL legte Heppenheim nochmals zum 14:15 vor, doch Lampertheim egalisierte sieben Sekunden vor Schluss zum 15:15. Direkt nach Ausführung des Anstoßes unterband der Lampertheimer Spielmacher Nick Kühr die Angriffsbemühungen der Kreisstädter, was die beiden Unparteiischen als grobe Unsportlichkeit mit der Roten Karte und einem Siebenmeter für Heppenheim auslegten. Doch Torhüter Jonas Hoffmann sicherte seinem Team das letztendlich leistungsgerechte Unentschieden (15:15).

Durch die beiden Kräftezehrenden ersten beiden Partien kamen die TV‘ler gegen Roßdorf nur schwer ins Spiel. Erst als der Angriff sich spielerisch steigern konnte und die Roßdörfer zusehends ermüdeten, riss Tobias Hedderich am Kreis nicht nur Lücken, sondern steuerte selbst noch fünf Tore zum verdienten 17:14-Endergebnis bei.

Vor der letzten Partie war für die Turner von Platz eins bis drei noch alles möglich. Der SV Erbach, die spielerisch stärkste, mit mehreren Hessenauswahlspielern aus dem B-Jugendjahrgang bestückte Mannschaft, war den müde wirkenden Lampertheimern deutlich in Sachen Spielfähigkeit und Schnelligkeit überlegen. Lediglich in der Anfangsphase bis zum 3:3 konnten die Gastgeber die Partie noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, dann aber setzte sich der SV Erbach Tor um Tor ab. Letztendlich siegten die deutlich überlegenen Erbacher mit 11:20 Toren, dem TVL blieb der dritte Abschlussrang.

„Wenn mir vor dem Turnier jemand den dritten Tabellenplatz mit 5:3 Punkten und einem Sieg gegen den klaren Turnierfavoriten aus Trebur vorhergesagt hätte, hätte ich ihn ganz klar für verrückt erklärt“ so der überglückliche TVL-Trainer Thorsten Jakob. fh

