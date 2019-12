Handballer erfolgreich

Lampertheim/Hofheim.Die Handball-C-Jugendlichen der JSG Ried/Lampertheim gewannen ihr Heimspiel gegen die Jugendspielgemeinschaft Erfelden/Gernsheim deutlich mit 22:13. Die frühe 4:0-Führung sorgte für Sicherheit in den Aktionen der Gastgeber. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs ließ die Kontzentration etwas nach, so dass der Vorsprung beim Seitenwechsel (9:7) nur noch zwei Tore betrug. Mit neuem Elan starteten die Gastgeber in den zweiten Durchgang. Ein zwischenzeitlicher 7:0-Lauf bescherte eine 20:10-Führung und den anschließenden Sieg. Die Torausbeute teilten sich Schmitt (9), Haßler (6), Barchfeld (5/1), Müller, Korb (1).

Noch deutlicher fiel der Sieg der Herren aus, die sich im D-Ligavergleich gegen die vierte Vertretung des TV Büttelborn mit 35:24 behaupteten, obwohl die Gastgeber aufgrund von Verletzungen und Krankheiten mit lediglich acht Spielern antreten musste. Anfangs waren die Mannschaften noch gleichauf. Erst ab der 20. Minute schaffte es die HSG, sich abzusetzen und ging beim 17:13 mit einem guten Gefühl in die Halbzeit.

Die dünne Spielerdecke bereitete den HSG-Verantwortlichen zunächst Sorgen, die sich im weiteren Verlauf der Partie als unbegründet erwiesen. Dank einer guten Wurfquote im Angriff konnten sich die Gastgeber weiter absetzen, während sich die Bpüttelborner an der Abwehr der HSG aufrieben. Für die HSG spielten T. Ofenloch (im Tor), D. Pfeffel (12/1), D. Ofenloch (10/1), Mossau (4), Friedle, Gondolph (je 3), A. Pfeffel (2), Grünkemeyer (1). fh

