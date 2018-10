Handballer mit Erfolgserlebnis

Lampertheim.Nach drei Niederlagen in Folge konnten die Handballer des TV Lampertheim (TVL) in der Bezirksoberliga Darmstadt am vergangenen Samstag ihren ersten Sieg beim Heimspiel gegen die Altersgenossen der SG Arheilgen feiern. Der Erfolg fiel darüber hinaus mit 27:11 sogar recht deutlich aus.

Die von Dirk Keller und Michael Unger bestens eingestellten Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative und führten auch dank eines gut aufgelegten Torhüters nach zehn Minuten bereits mit 8:3. Die Abwehr agierte flexibel und zupackend und ließ bis zur Halbzeitpause lediglich sieben Gegentreffer zu. Mit 14:7 wurden die Seiten gewechselt. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht. Die Lampertheimer kamen durch sehr gute Anspiele am Kreis und endlich auch durch einfache Tore von beiden Rückraumspielern zu weiteren Treffern. Bereits nach 40 Minuten war das Spiel dank eines 14-Tore-Vorsprungs entschieden. In den verbleibenden Minuten konnten die Trainer Spieler einwechseln, die sonst eher wenig Einsatzzeiten bekommen.

Die gezeigte Leistung sollte Selbstvertrauen für das ungleich schwerere Lokalderby am kommenden Sonntag beim TV Groß-Rohrheim geben.

Es spielten: Paul Biedermann, Till Miksch, Nick Kühr, Jannik Hoffmann, Jannik Reiber, Nils Freyer, Nils Göbel, Nico Greschner, Felix Herweh, Markus Schmidt, Niklas Schmitt, Jan Krautwurst, Laurin Geyer und Lars Fetsch. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018