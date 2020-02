Handballer rennen Rückstand hinterher

Nik Beckenbach (rotes Trikot) setzt sich durch. © Herbert

Lampertheim.Die E-Jugend-Handballer des TV Lampertheim unterlagen trotz des Heimvorteils in der Bezirksliga C der SG Arheilgen. Das Spiel in der Hans-Pfeiffer-Halle begann früh morgens. Womöglich hingen deshalb noch einige Spargelstädter ihren Träumen nach. Als das Trainerteam der Lampertheimer bestehend aus Michael Walzel, Boris Diehl und Kei van den Heuvel nach acht Minuten die erste Auszeit nahm, lagen ihre Schützlinge jedenfalls bereits mit neun Toren zurück. Diesem Rückstand liefen die Spargelstädter für den Rest des Spiels hinterher und konnten ihn nicht mehr entscheidend verkürzen.

Der verschlafene Start war umso ärgerlicher, als die Lampertheimer über weite Strecken auf Augenhöhe mit ihrem Gegner agierten. Trotz des Ausfalls mehrerer Leistungsträger gelang es den Handballern des Turnvereins immer wieder mit überlegt vorgetragenen Angriffen, Lücken in der Abwehr der Gäste aufzudecken. Insbesondere der jüngste Akteur auf dem Feld, Nik Beckenbach, konnte seine Mannschaft mit schnellen Sololäufen in den freien Raum immer wieder zu Torerfolgen führen. Letztlich gelang es den routiniert aufspielenden Gästen jedoch, den in den Anfangsminuten erspielten Vorsprung ins Ziel zu retten.

Der Spieltag endete schließlich für den TVL dennoch versöhnlich. Der zweiten Mannschaft der Lampertheimer gelang im zweiten Spiel des Tages ein Unentschieden gegen die Reserve der SG Arheilgen. Wie bei den letzten Spielberichten werden konkrete Ergebnisse bewusst nicht genannt, da nach den Regularien des Hessischen Handball Verbands die Spiele der E-Jugend nur als gewonnen, unentschieden oder verloren gewertet werden.

Für die erste Vertretung des TVL spielten Altea Bytyqi, Ben Walzel, Henrik Beth, Henrik Stiller, Kimi van den Heuvel, Mika Diehl, Nik Beckenbach, Philip Neider, Robin Schollmeier und Simon Hartnagel. fh

