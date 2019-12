Handballer sichern sich den dritten Platz

Lampertheim.Die E-Jugend-Nachwuchshandballer des TV Lampertheim (TVL) der Bezirksliga C, haben in der eigenen Jahnhalle gegen ihren unmittelbaren Verfolger SKG Roßdorf verloren. Dabei sorgten die zahlreich erschienen Zuschauer, die lautstark das Spiel begleiteten, für eine besondere Kulisse. Zur guten Stimmung trugen auch beide Mannschaften bei, die sich einen spannenden Schlagabtausch auf Augenhöhe lieferten.

Die Lampertheimer Handballer erwischten den besseren Start und konnten sich in der ersten Halbzeit zunächst etwas absetzen. Mit zunehmender Spieldauer gelang es jedoch auch den Gästen eigene Akzente zu setzen, so dass die Anzeigetafel beim Klang der Halbzeitsirene einen gerechten Gleichstand zeigte. In der zweiten Halbzeit setzte sich dann das von den Angriffsreihen dominierte Spiel fort. Beiden Mannschaften gelang es mit schnellem Passspiel ein ums andere Mal die gegnerische Abwehr zu überwinden, die nach den Regularien des Hessischen Handballverbands in der E-Jugend nur in Manndeckung gespielt werden darf.

Gegen Mitte der zweiten Halbzeit spielten sich die Gäste erstmals, angeführt von Robin Krüger, einen kleinen Vorsprung heraus. Die Spargelstädter kämpften nach Kräften, mussten sich aber in einer dramatischen Schlussphase letztlich geschlagen geben.

Konkrete Ergebnisse werden bewusst nicht genannt, da nach den Regularien des Hessischen Handball Verbands die Spiele der E-Jugend nur als gewonnen, unentschieden oder verloren gewertet werden.

Das TVL-Trainerteam mit Michael Walzel, Boris Diehl und Kei van den Heuvel war dennoch zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge in dieser Saison. Diese beenden die Lampertheimer mit sechs Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf einem sehr guten dritten Platz.

Es spielten: Bastian Bronnert, Ben Walzel, Henrik Beth, Henrik Stiller, Kimi van den Heuvel, Lias Beckenbach, Luca Andel, Mika Diehl, Nik Beckenbach, Nikolas Schmidt, Philip Neider, Robin Schollmeier, Sebastian Störmer und Simon Hartnagel. fh

