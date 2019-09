Handballer starten mit zwei Siegen in die Bezirksliga C1

Lampertheim.Nachdem die E-Jugend-Handballer des TV Lampertheim (TVL) bereits am ersten Spieltag mit einem knappen Auswärtssieg bei der JSG Siedelsbrunn beide Punkte erspielen konnten, sicherten sich die Spargelstädter den perfekten Start in die Bezirksliga C1. Gegen den TuS Griesheim II gelang ein ungefährdeter und deutlicher Heimsieg in der Jahnhalle.

Bereits in der ersten Halbzeit gelang es den Lampertheimern, sich einen komfortablen Vorsprung zu erspielen. Dabei sorgte in der Abwehr TVL-Torhüter Henrik Stiller mit mehreren Paraden für Griesheimer Sorgenfalten, während Lias Beckenbach im Angriff von seinen Gegenspielern nicht in den Griff zu bekommen war. Die Teams spielten den Regularien entsprechend in jeder Spielhälfte mit jeweils drei Feldspielern in der Spielform zweimal drei gegen drei. In der zweiten Halbzeit erfolgte die Umstellung auf die herkömmliche Formation von sechs Feldspielern und einem Torwart auf das gesamte Spielfeld.

Das Lampertheimer Trainerteam Michael Walzel, Boris Diehl und Kei van den Heuvel wechselte nun vermehrt, um dem gesamten Kader Einsatzzeiten zu ermöglichen. An der Dominanz ihrer Mannschaft änderte dies nichts. Nachdem Henrik Beth in der Mitte der zweiten Halbzeit einen Penalty der Griesheimer hielt, ließen deren Kräfte erkennbar nach. Sie waren nur mit der Mindestzahl von sieben Spielern angereist und konnten daher nicht wechseln. So fuhren die Spargelstädter unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer ihren zweiten Saisonsieg ein.

Es spielten: Annabelle Buschbacher, Bastian Bronnert, Ben Walzel, Henrik Beth, Henrik Stiller, Kimi van den Heuvel, Lias Beckenbach, Luca Andel, Mika Diehl, Philip Neider, Nik Beckenbach, Nikolas Schmidt, Robin Schollmeier, Sebastian Störmer und Simon Hartnagel. fh

