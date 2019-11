Handballer verspielen Führung

Lampertheim.Die Rollen beim Aufeinandertreffen der E-Jugend Handballer des TV Lampertheim (TVL) und der SG Egelsbach 2 in der Jahnhalle schienen im Vorfeld klar verteilt. Während die Spargelstädter mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen auf einen fast perfekten Start in die Saison der Bezirksliga C1 zurückblicken konnten, hatten die Gäste aus Egelsbach bisher alle Spiele verloren.

Nach überraschend zähem Beginn mit vielen technischen Fehlern fiel das erste Tor für die Lampertheimer nach knapp acht Minuten. In der Folge nahm das Spiel den erwarteten Verlauf. Die Spargelstädter erspielten sich betreut von ihrem Trainerteam Michael Walzel, Boris Diehl und Kei van den Heuvel in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung. Besonders gegen Simon Hartnagel, der wiederholt zum Torerfolg kam, fand die Abwehr der Egelsbacher kein Mittel. Wie ausgewechselt zeigten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel. Offensichtlich hatte Gästetrainerin Sabine Müller die richtigen Worte gefunden. In den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Egelsbach das unkonzentrierte Auftreten der Hausherren zu einer nicht für möglich gehaltenen Aufholjagd. Unter der lautstarken Anfeuerung ihrer mitgereisten Fans begannen die Egelsbacher an ihre Chance zu glauben und kämpften sich zurück ins Spiel. Die handballerisch überlegenen Lampertheimer zeigten sich beeindruckt und sahen ihre einst komfortable Führung vier Minuten vor Spielende auf ein Tor geschrumpft.

In einer dramatischen Schlussphase gelang es den Egelsbachern Sekunden vor Schluss den frenetisch gefeierten Treffer zum erstmaligen Gleichstand zu erzielen. Dabei blieb es. Für den TVL fühlte sich das Unentschieden wie eine gefühlte Niederlage an.

Es spielten: Annabelle Buschbacher, Bastian Bronnert, Ben Walzel, Henrik Beth, Henrik Stiller, Kimi van den Heuvel, Lias Beckenbach, Luca Andel, Mika Diehl, Nikolas Schmidt, Philip Neider, Robin Schollmeier, Sebastian Störmer, Simon Hartnagel. fh

