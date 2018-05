Anzeige

Eine dritte Anfrage hat die Fragestellung zum Inhalt, ob die Stadtverwaltung bezüglich der Annahmesituation an der Sammelstelle in Hofheim mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) nochmals in Kontakt treten kann. Hierbei sollen bei einem Vor-Ort-Termin Möglichkeiten geprüft werden, inwieweit durch eine optimierte Anordnung der vorhandenen Container eine zum Teil barrierefreie Ablademöglichkeit zumindest für Grünschnitt geschaffen werden kann.

Durch den Beitritt zum ZAKB zum 1. Januar 2018 zeigt sich, dass die Bürger verstärkt die Sammelstelle in Hofheim nutzen. Dies ist im Gesamtkonzept auch so vorgesehen. Nach wie vor stellt die Abladesituation vor Ort für einige Bürger eine Herausforderung dar. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.05.2018