Handwerker wird Künstler

Lampertheim.Kunstmaler Günther Gräff hat seine Ausstellung, die bis Ende Juni in Hummels Scheier-Galerie zu sehen ist, den Namen „Abstrakte und Gegenständliche Malerei“ gegeben. Zur Vernissage waren zahlreiche Besucher gekommen. Hausherr Helmut Hummel hielt die Laudatio. Laut Hummel wurde Gräff 1944 geboren. Er habe ursprünglich das Kfz-Handwerk erlernt.

„Als Spätberufener kam auch bei Günther Gräff das verborgene Talent der Malkunst ans Tageslicht. Er richtete sich im Souterrain seines Hauses ein Atelier ein und begann, sich in Abendkursen bei Marcel Weber an der Freien Kunstakademie in Mannheim zu beschäftigen“, so Hummel.

Gräffs Reisen nach Sylt inspirierten ihn zum „Sonnenaufgang auf Sylt“, bei Fahrten in die Toskana und an den Gardasee sammelte er Impulse für Werke wie „Riva am Gardasee“ oder „Ponte Veccio“. Weitere Kurse im Kunst- und Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim brachten Günther Gräff zur Acrylmalerei. Bei Günter Beck wandte er sich der modernen Kunst zu und arbeitete fortan auch in Öl. So umspannt heute sein Schaffen Abstraktes wie Gegenständliches, Modernes wie auch Bilder im Stil alter Meister.

Porträt des Boxers Charly Graf

Günther Gräff malt vorzugsweise mit Ölfarbe auf Leinwand, wendet zur Gestaltung der Oberfläche und benutzt zum Farbauftrag überwiegend Pinsel, gestaltet aber auch mit Spachtel. Bekannt geworden ist Gräff einem größeren Publikum unter anderem mit einem Porträt des ehemaligen Profiboxers und Deutschen Meisters, dem Mannheimer Original Charly Graf.

Gräff hat schon zahlreiche Ausstellungsorte bereichert. „Im Krankenhaus in Ludwigshafen fanden Liebhaber seine Malerei so interessant, dass sie ein Bild entwendeten“, berichtete Hummel. roi

