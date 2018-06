Anzeige

Lampertheim.Eine unbekannte Frau hat gestern gegen 11.50 Uhr ein Smartphone aus einem Auto gestohlen. Der Diebstahl wurde nach Polizeiangaben im Vorbeigehen begangen. Der bestohlene Fahrer eines roten Opel Corsa hielt für einen kurzen Moment in der Wormser Straße an, um zu dem gegenüberliegenden Kiosk gehen zu können. Hierbei ließ er sein Auto unverschlossen und zudem mit heruntergekurbeltem Beifahrerfenster zurück. Der Vorfall sei von einem Autofahrer bemerkt worden, der hinter dem Corsa anhielt. Der Fahrer des schwarzen Golf ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge und wird daher gebeten, sich umgehend mit den Beamten in Lampertheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206/94 40-0. pol