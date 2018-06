Anzeige

HÜTTENFELD.Ein gemütlicher Stuhl und ein schattiges Plätzchen im Garten, um ihn herum Familie und Freunde. Viel braucht es nicht, um Willi Hanf zu seinem Ehrentag glücklich zu machen. Mit 95 Jahren ist er der älteste Einwohner im Stadtteil. Dabei sei er ja eigentlich „Vernemer“. Erst seine 2005 verstorbene Frau Else hat ihn zu einem echten Hüttenfelder gemacht.

Feiert Hanf runden Geburtstag, ist die Gratulantenschar groß. „Das Haus steht den ganzen Tag für Gäste offen“, erklärt seine Familie. Morgens kommen mit den Nachbarn die ersten Gratulanten. Bürgermeister Gottfried Störmer überbringt Glückwünsche des Magistrats, des Landrats und des Ministerpräsidenten. Der Hüttenfelder Männergesangsverein 1892 singt seinem ältesten Mitglied ein Ständchen. „Bis vor zwei Jahren habe ich selbst noch aktiv gesungen“, verrät Hanf stolz, „gleich in meiner ersten Woche in Hüttenfeld bin ich eingetreten“.

Geboren und aufgewachsen ist der Jubilar in Viernheim, lebte dort gerne bis zu einer denkwürdigen Radtour in der Nachkriegszeit. Hanf erinnert sich noch gut an den Abend im Sommer 1946. An seine drei Freunde, mit denen er quer durch den Wald auf einem alten Sandweg in „fremde Gefilde“ radelte. An das Gasthaus zur Sonne und an den Kerwetanz mit Else, der er fortan verfallen war. Sie erlangte später mit zahlreichen Mundart-Büchern wie „E bissl was vun de Hitt“ Bekanntheit, aus denen Tochter Helga oft vorliest.