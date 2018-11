Hart umkämpftes Spiel um die Tabellenspitze

Lampertheim.Am fünften Spieltag der Handball-Bezirksoberliga riss die Siegesserie der A-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL). Im Spitzenspiel bei der Jugendspielgemeinschaft Langen/Egelsbach (JSG) unterlagen die Schützlinge von Michael Unger und Gero Nieter mit 31:34 und müssen somit den ersten Tabellenplatz an die Gastgeber abtreten. Trainer Thorsten Jakob fehlte urlaubsbedingt. Gemeinsam mit der JSG Fürth/Krumbach (8:2 Punkte) bleiben die Lampertheimer allerdings in Lauerstellung und können nach wie vor den Titel aus eigener Kraft sichern.

Das Topspiel begann vielversprechend für den TVL, der in einer sehr torreichen Anfangsphase nach acht Minuten mit 8:5 in Führung lag. Die Gastgeber ließen sich allerdings nicht abschütteln, glichen durch einen 3:0-Lauf aus. Bis zum 13:12 in der 22. Spielminute agierte der TVL auf Augenhöhe, leistete sich dann aber bis zur Pause eine Schwächephase.

In der Defensive taten sich die Gäste weiterhin schwer, bekamen nur wenig Zugriff, und auch das Angriffsspiel stockte in den letzten Minute vor der Pause, so dass die JSG auf 22:15 davonziehen konnte. Diesen Vorsprung hielt der neue Spitzenreiter nahezu über die komplette zweite Spielhälfte und gewährte den Lampertheimern erst in der Endphase etwas Ergebniskosmetik.

Zwei Siebenmeter ließ der TVL durch Daniel Frei und Tim Pfendler ungenutzt, bester Torschütze war Nicolas Kern mit 10/2 Toren. Weiterhin trugen sich Wim Größler (6), Alex Kühr (5), Daniel Frei (5/1), Tim Pfendler (4/1) und Tobias Hedderich (1) in die Torschützenliste ein.

Am Samstag, 10. November, spielt der Tabellenzweite um 17 Uhr im Sportzentrum-Ost gegen das noch punktlose Ligaschlusslicht TV Trebur. fh

