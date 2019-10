Hartmut Staatz neuer Standortleiter

Lampertheim.Der BASF-Produktionsstandort in Lampertheim hat einen neuen Standortleiter. Hartmut Staatz (56) ist seit 1. Oktober Vorsitzender der Geschäftsführung der BASF Lampertheim GmbH und übernimmt nach BASF-Angaben die Leitung des Standortes. Er folgt auf Helmut Prestel. Hartmut Staatz begann bei der BASF 1994 als Entwicklungsingenieur in Ludwigshafen. Nach Führungspositionen in den Bereichen Produktion und Technologie verantwortete er in Ludwigshafen den Aufbau einer Engineering- und Instandhaltungsabteilung für den Unternehmensbereich Performance Chemicals. BASF produziert und vertreibt am Produktionsstandort Lampertheim Additive, die die Eigenschaften von Kunststoffen, Lacken und den Sonnenschutz in Kosmetika verbessern. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019