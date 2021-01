Hat die Feldlerche den Schnabel vorn?

Lampertheim.Die Turteltaube war Vogel des Jahres 2020. Welche Art wird wohl in diesem Jahr den Schnabel vorn haben? Zehn Finalisten haben es in die Endrunde geschafft und kämpfen nun um den Titel „Vogel des Jahres 2021“. Auf den ersten fünf Plätzchen liegen Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche und Goldregenpfeifer. In ganz Deutschland hatten sich Teams zusammengeschlossen, ihren Favoriten gewählt und empfohlen.

Jeder Vogelfreund kann mitmachen und sich für seinen gefiederten Champion aus den zehn Vorwahl-Siegern entscheiden. Die Turteltaube sei 2020 nicht dafür gewählt wurden, weil sie für Frieden und Liebe stehe. „Ihre Lebensbedingungen sind leider nicht so romantisch“, stellt Anke Diehlmann von der Lampertheimer Nabu-Gruppe klar.

Der Bestand der Turteltaube sei extrem zurückgegangen. „Es fehlen Offenland-Lebensräume ohne intensive Landwirtschaft und sichere Zugwege – allein in der EU werden jährlich zwei Millionen Turteltauben getötet“, betont die Naturschützerin. Als Vogel des Jahres 2021 stehen vier Vogelgattungen zur Wahl, die gefährdet sind: Kiebitz, Goldregenpfeifer, Rauchschwalbe und Feldlerche. „Für sie sind der Lebensraum und das natürliche Nahrungsangebot knapp geworden“, erklärt Diehlmann. Es fehlten Rückzugsgebiete wie Hecken oder Ackerrandstreifen, die weniger intensiv bewirtschaftet werden. Pestizideinsatz und Klimawandel seien zusätzliche Faktoren für den Artenrückgang.

Für die Hauptwahl qualifiziert hat sich auch der Haussperling als ungefährdete Vogelart. „Er steht für den Idealfall, für einen Vogel der allgemein bekannt und im ganzen Bundesgebiet heimisch ist“, bekräftigt Diehlmann. Die Lampertheimer Naturschützerin ist gespannt, welche Vogelklasse in diesem Jahr das Rennen macht. Schließlich kann 2021, dem 50. Jubiläum der Krönung, die Bevölkerung mitentscheiden, wer der nächste Vogel des Jahres wird. Die Naturschützerin erinnert sich: „1971, zu Beginn der Aktion, wurde der Wanderfalke gekürt. Neben der Wilderei machte das Umweltgift DDT die Bruterfolge des Falken aufgrund ihrer dünnschaligen Eier zunichte.“ Die Wahl zum Vogel des Jahres habe geholfen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und dank des Verbots bestimmter Pestizide und des Schutz der Brutpaare, konnte der Wanderfalke von der Liste der bedrohten Arten gestrichen werden.

Seit 1971 küren Naturschutzbund und Landesbund für Vogelschutz in Bayern den Vogel des Jahres. Das Formular für die Abstimmung der Top Vogel-Kandidaten für die Hauptwahl wird am Montag, 18. Januar, auf www.vogeldesjahres.de freigeschaltet. Bis zum 19. März können Stimmen abgegeben werden. Der Wahlsieger wird bekanntgegeben und gleichzeitig zum „Vogel des Jahres 2021“ ernannt.

Ergebnisse der Vorwahl: Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz und Rauchschwalbe. An der erstmals öffentlichen Wahl zum „Vogel des Jahres 2021“ haben rund 130 000 Teilnehmer zwischen dem 9. Oktober und 15. Dezember mitgemacht. Sie wählten aus 307 heimischen Brutvogelarten und den wichtigsten Gastvogelarten ihre Favoriten aus. roi

