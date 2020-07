„Hauptsache, es macht Spaß“

Lampertheim.Ein abgespecktes Programm, reduzierte Teilnehmerzahlen und keine Ganztagsbetreuung mehr im herkömmlichen Sinn: Die Corona-Pandemie hat auch die traditionelle Kinderbetreuung der Stadt getroffen. Aller verschärften Hygiene- und Abstandsregeln zum Trotz hat die Jugendförderung aber ein dreiwöchiges Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Unter dem Titel „Komm, wir entdecken die Natur!“ sind 15 Kinder am Vormittag und 15 am Nachmittag im Garten der Zehntscheune spielerisch in die zweite Ferienhälfte gestartet.

Niklas kneift die Augen fest zusammen. Mit grimmigem Blick begutachtet er seinen Stein von allen Seiten. Noch ist er viel zu rau und hat zu viele Kanten. Mit Feile und Schleifpapier macht sich der Siebenjährige wieder an die Arbeit. „Bis er ganz weich ist“, erklärt der Junge und fährt wie zum Beweis mit dem Zeigefinger über den Stein. Geduld ist am zweiten Tag des Ferienbetreuungsprogramms gefragt. Im Garten der Zehntscheune sitzen etwa zehn Kinder weitläufig verteilt auf Holzbänken und schleifen fleißig Specksteine. Das könne schon mal eine Stunde dauern, berichtet Niklas von seinen ersten Werken. Erst dann können die vier Jungs an seinem Tisch Löcher in die Steine bohren und sie glasieren. Am Ende soll daraus eine schmucke Kette werden.

Auf zwei Gruppen aufgeteilt

Eigentlich würden Niklas, Luke, Finn und Linus gerade einen Lampertheimer Verein kennenlernen oder im Stadtpark gemeinsam mit den Gärtnern Holzstühle bauen. Doch die traditionellen Ferienspiele haben die Corona-Vorgaben nicht zugelassen. Die einzelnen Tage werden nun beim abgespeckten Programm namens „Ferienspaß“, das eine „kompakte Alternative“ zu den Ferienspielen sein soll, auf zwei Gruppen aufgeteilt. Maximal 15 Kinder zwischen sechs und elf Jahren treffen sich von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Zwar können sich Kinder für beide Gruppen anmelden – eine Ganztagsbetreuung wie sonst üblich fällt durch die einstündige Pause aber weg. „Von 12 bis 13 Uhr machen wir alles sauber und räumen auf“, erklärt Betreuer Ole Camus, „und wir müssen ja auch mal Pause machen“. Denn die Jugendförderung hat nicht nur die Teilnehmeranzahl reduziert, sondern auch die der Betreuer angepasst. Eigentlich arbeiten die während der Ferienbetreuung in zwei Schichten, nun ist ein kleiner Kreis aus vier Mitarbeitern den ganzen Tag im Einsatz.

Normalerweise, berichtet Camus, seien mehr als doppelt so viele Kinder da. Zu den meist über 30 Anmeldungen pro Tag kamen in der Vergangenheit auch zahlreiche Kurzentschlossene dazu, die sich bei offenen Veranstaltungen der Gruppe anschlossen. Zum diesjährigen Ferienspaß darf aber nur kommen, wer zuvor für die ganze Woche fest angemeldet wurde. Spontane Gäste können die Betreuer ebenso wenig wie Geschwisterkinder aufnehmen. Auch thematisch ist das Programm verändert, ist es doch sonst stark von Vereinen getragen. „Viele können Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygieneregeln nicht leisten“, erklärt Ole Camus. Deshalb sind nur wenige Gruppierungen beteiligt. Heute sind die Kinder etwa beim Odenwaldklub, am Donnerstag beim Reitverein. Umso mehr Kreativität war von den Planern gefragt, mittags können Kinder in der Zehntscheune die Welt des Programmierens kennenlernen. „Es wird gut angenommen“, bestätigt Camus.

„Warum soll ich zuhause sitzen und nichts machen?“, meint Linus, „das ist doch langweilig“. In den nächsten Tagen stehen Kleisterbilder, Gläserbemalung oder Tischkickern und Türmebauen auf dem Programm. Ob „Ferienspiele“ oder „Ferienspaß“ – das ist Linus ohnehin egal: „Hauptsache, es macht Spaß“.

