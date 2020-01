„Hausarzt die erste Anlaufstelle“

Lampertheim.Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. Seit Anfang der Woche sind in Deutschland bisher mindestens vier Menschen infiziert. Das sorgt für Unsicherheit. Während sich täglich die Informationslage verändert, ist die Lage in Lampertheim bisher unaufgeregt, wie der Mediziner Walter Seelinger auf Anfrage sagt.

Wesentlich verbreiteter sei hingegen die aktuell grassierende Grippe, sagt er. Anders als bei der alljährlich auftretenden Infektionskrankheit, habe sich bis Mitte dieser Woche noch kein einziger Patient in seiner Lampertheimer Praxis auf den Coronavirus testen lassen, berichtet Seelinger, der auch Sprecher von GALA, dem Gesundheitsnetz der Ärzteschaft Lampertheim, ist.

„Es lässt sich relativ schnell klären, ob ein Patient den Erreger für die Lungenkrankheit in sich trägt“, so der Mediziner. Innerhalb weniger Stunden könnten die Blutwerte im Labor gecheckt werden. Daher sei es aus Patientensicht auch sinnvoll, den Hausarzt als erste Anlaufstelle zu wählen. Dort werde im Zweifelsfall Blut abgenommen. Auch wenn etliche medizinische Fragen zu dem neuen Virus noch unbeantwortet seien, so gehe man momentan davon aus, dass die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer ist als etwa bei der Sars-Epidemie, die sich 2002 und 2003 rund um den Erdball ausgebreitet hatte. „Wir gehen davon aus, dass die Ansteckungsgefahr damals wesentlich höher war“, sagt Seelinger.

Was die medizinische Versorgung angeht, liege die Stadt Lampertheim in einer günstigen Lage. So könne nicht nur das Marienkrankenhaus in der Stadt selbst betroffene Patienten isolieren. Auch die Kliniken in den Nachbarstädten Mannheim und Ludwigshafen seien gut auf Menschen vorbereitet, die sich mit der Lungenkrankheit angesteckt hätten. „Die medizinische Versorgung in der Region könnte nicht besser sein“, betont der Mediziner.

Gleichwohl halte eine pulsierende und stark besiedelte Region wie das Rhein-Neckar-Gebiet auch gewisse Risiken bereit. So seien beispielsweise die verschiedenen international agierenden Unternehmen der Region auch Ziel zahlreicher Geschäftsreisender aus dem Ausland und von Pendlern aus dem Umland. „Insofern ist natürlich die Ansteckungsgefahr in einer belebten und wirtschaftlich starken Region größer als in einer ländlichen Gegend“, stellt Seelinger fest. Dennoch sei es wichtig, Ruhe zu bewahren.

Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen. An ihr sind im Hauptverbreitungsland China mehr als 100 Menschen gestorben – meist ältere mit schweren Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen beläuft sich auf mindestens 4500.

Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Asthma seien für Infektionen besonders anfällig und müssten sich deshalb besonders vorsehen. So rät der Mediziner Seelinger beispielsweise zur gründlichen Desinfektion der Hände. Dies sei auch angesichts der aktuellen Grippewelle sinnvoll.

Auch im gesamten Bereich des Gesundheitsamts des Kreises Bergstraße seien bislang keine Corona- Verdachtsfälle bekannt, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020