Heide Neumann übergibt Leitung

Lampertheim.Heide Neumann (Bild) hat die Leitung des Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung an Benedict Pretnar übergeben und tritt zum 30. April in den Ruhestand. Nach zweieinhalb Jahren am Empfang wechselte die damals 51-Jährige 2006 in die Buchhaltung und wurde zur engen Vertrauten von Heimleiterin Rita Seepe.

Unter einem neuen Stiftungsvorstand übernahm Heide Neumann im Juni 2011 zunächst die kommissarische Heimleitung und zehn Monate später die Leitung. Mit einem neuen Träger, dem Caritasverband Darmstadt, eröffneten sich neue Zukunftsperspektiven. Unterdessen konnten die Sanierungspläne für das nicht mehr zeitgemäße Hochhaus mit seinen 120 Heimplätzen wegen einer Kostenexplosion 2019 nicht mehr umgesetzt werden. red

