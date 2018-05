Heidekraut und Torf nehmen Gestank auf

Anzeige

HÜTTENFELD.„Alles gesehen, aber nichts gerochen“ – dieses Fazit zogen die Hüttenfelder Ortsbeiratsmitglieder aus der Betriebsbesichtigung in der ansässigen Tierkörperbeseitigungsanstalt Süpro. Waren in den vergangenen Jahren bei Ortsvorsteher Karl Heinz Berg immer wieder Beschwerden über unangenehme Gerüche eingegangen, wurde es in jüngster Vergangenheit still um solche Meldungen. Süpro hat mehrere Maßnahmen ergriffen und in einem Pilotprojekt eine biologische Luftwaschanlage installiert. Davon überzeugten sich die Ortsbeiratsmitglieder am Donnerstag nun selbst.

„Und das“, betonte Bürgermeister Gottfried Störmer, „obwohl es keine verpflichtende Veranlassung zur Umrüstung gegeben hat“. Die Anlage hatte nämlich schon vorher alle rechtlichen Luftreinhaltungswerte eingehalten, unterzog sich wegen der anhaltenden Beschwerden einer freiwilligen vorgezogenen Prüfung durch das Regierungspräsidium Darmstadt. „Auch die ergab keine Mängel“, berichtete Süpro-Geschäftsführer Matthias Fischer. Als Nachbarschaftsbetrieb zu Hüttenfeld habe man aber dennoch etwas tun wollen.

Das Unternehmen Süpro Süpro ist die einzige Tierkörperbeseitigungsanstalt in Hessen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. Der Standort Hüttenfeld beseht seit 50 Jahren. Reste von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen, meist Metzgerabfälle, sind dort nach gesetzlicher Vorschrift „unschädlich zu beseitigen“. In der Anlage entstehen daraus gereinigtes Fett für die Biodieselindustrie sowie Düngemittel. Nach der Aufteilung in sogenannte K1-, K2- und K3-Materialien im Zuge der BSE-Krise hat die Süpro einen Teil ihres Geländes an die Firma Refood verpachtet. Dort verarbeiten rund 100 Mitarbeiter K3-Materialien, sogenannte genussuntaugliche tierische Nebenprodukte. ksm

Eine große Abluftstromleitung

Bei den Optimierungen hat der Betrieb nicht gespart, hat nach eigenen Angaben rund 200 000 Euro in die Hand genommen. „Konkret haben wir an vier Stellschrauben gedreht“, erklärte Fischer den Beiratsmitgliedern. Die Abluftstromleitung wurde zu einer großen zusammen gefasst. Alle Abluftströme gehen aus einem großen Vorwäscher nun gleichmäßig in den großen Biofilter, sodass bisherige Probleme mit unterschiedlichen Luftniveaus im Filter vermieden werden. Der besteht, ganz biologisch, aus 1000 Quadratmeter Heidekraut und Fasertorf. Durch diese Schicht wird die Abluft wieder der Umwelt zugeführt.