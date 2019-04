Heiko Seib folgt auf Dirk Wagner

Hofheim.Heiko Seib (Bild) ist neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hofheim. Der 41-jährige Oberbrandmeister trat bei der Jahreshauptversammlung die Nachfolge von Dirk Wagner an, der nach neun Jahren als Wehrführer und zuvor fünf Jahren als stellvertretender Wehrführer nicht mehr zur Verfügung stand.

Als Stellvertreter Seibs fungiert weiterhin Jürgen Rettig. Der Stabwechsel an der Spitze der Hofheimer Floriansjünger verlief nicht ganz ohne Nebengeräusche. Wagner monierte, dass ihm der Spaß bei der Ausübung dieses so zeitaufwenigen Ehrenamtes in letzter Zeit einfach gefehlt habe. In die Kritik geriet hierbei der ebenfalls anwesende Stadtbrandinspektor Klaus Reiber, mit dessen Amtsführung sich der scheidende Wehrführer überhaupt nicht habe anfreunden können. Dirk Wagner ging es dabei in erster Linie um mehrere Ausstattungsutensilien und technische Gerätschaften, die nur teilweise oder überhaupt nicht an die Hofheimer weitergegeben worden seien.

Innerhalb der Versammlung wollte Reiber keine Stellungnahme zum Vorwurf Wagners, „Ortsteile als Ballast“ anzusehen, nehmen. Stattdessen lobte Reiber die vorbildliche Nachwuchsarbeit der Hofheimer Wehr im Kinder- und Jugendalter. Bürgermeister Gottfried Störmer stellte sich hinter den kritisierten Stadtbrandinspektor. Wünsche der Stadtteilwehren zur Ausrüstung würden seitens der Verwaltung unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit und Finanzierung geprüft und entsprechend realisiert.

In seinem Jahresbericht ging Dirk Wagner zuvor auf 62 Einsätze der Feuerwehr ein, unterteilt in 15 Brände und 47 technische Hilfeleistungen der 45-köpfigen Einsatzabteilung. Speziell die zunehmenden technischen Hilfeleistungen erfordern laut Wagner entsprechende Geräte und Ausrüstung. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019