Heiligabend im Freien

Lampertheim.„Weihnachten in vollen Kirchen ist der Traum eines Pfarrers. In diesem Jahr aber ein Albtraum.“ Der Seelenhirte der katholischen Gemeinden in Lampertheim, Christian Rauch, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Aber gemeinsam mit den Vertretern der Pfarrgemeinderäte hat er ein Programm für die Weihnachtstage auf die Beine gestellt, das den Kirchenbesuch auch unter Corona-Bedingungen möglich machen soll.

Überfüllte Kirchen sind an Weihnachten die Norm. Doch aufgrund des hohen Infektionsrisikos finden in Sankt Andreas und Mariä Verkündigung sowie in Herz Jesu Hüttenfeld in diesem Jahr Gottesdienste nur mit begrenzter Besucherzahl statt. Um niemanden vom kirchlichen Geschehen auszuschließen, gibt es eine Alternative: „Weihnachten to go“. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich die Besucher an Heiligabend auf einen Weg machen, der sie zwischen der Kindertagesstätte Mariä Verkündigung und dem Hauptportal der Kirche an Stationen der Weihnachtsgeschichte vorbei führt. Einzelne Szenen werden von Akteuren der Pfarreien gestaltet.

Auf diese Weise werden die Botschaft der Engel an die Hirten, die Herbergsuche und die Geburt des Heilandes in der Krippe lebendig. Beteiligt sind die beiden Lampertheimer katholischen Kindertagesstätten, die St. Georgspfadfinder, die Katholische Jugend Mariä Verkündigung, die Nubbelaner, die Katholische Frauengemeinschaft und das Pastoralteam. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Katholische Kirchenmusik und der Chor Ephata. Wer an „Weihnachten to go“ teilnehmen möchte, muss sich zuvor anmelden. Familien können sich dann im Fünf-Minuten-Takt auf die biblische Wegstrecke machen.

Ökumenische Vorzeichen

Auch in Hüttenfeld wird Heiligabend unter freiem Himmel begangen, allerdings unter ökumenischen Vorzeichen. Im Stadtteil öffnen beide Kirchen zwischen 14 und 17 Uhr ihre Tore. Die Besucher können dort jeweils Krippenausstellungen besichtigen. Die Kinder dürfen außerdem in der Kirche den Weihnachtsbaum schmücken. Auf dem stillen Gang zwischen beiden Kirchen lässt sich das Gesehene, so die Hoffnung des Hüttenfelder Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Rainer Brauksiepe, verinnerlichen. Auch für diesen Kirchenbesuch ist eine Anmeldung erforderlich.

In den katholischen Kirchen Lampertheims und Hüttenfelds finden an Heiligabend Christmetten statt. Gottesdienste werden ebenso an den Weihnachtsfeiertagen angeboten. Und für den Jahresabschluss plant Pfarrer Rauch einen risikoarmen Spaziergang auf dem Biedensand.

Weitere Folgen werden die Einschränkungen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie auch bei der Aussendung der Sternsinger haben. Hier arbeiten die Gemeinden noch an einem schlüssigen Konzept.

