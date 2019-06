Heimat für Insekten

Lampertheim.Vertreter der Lampertheimer SPD haben ein neues Insektenhotel auf der Freifläche am Waldfriedhof eingeweiht. Der Ortsverein hat das Hotel im Wert von knapp 500 Euro gespendet. SPD-Vorsitzender Jens Klingler dankte Baumeister Gerhard Thomas, der in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit den Technischen Betriebsdiensten und der Friedhosgärtnerei das über zwei Meter hohe Hotel fertiggestellt hat. Es ist baugleich zu dem am Altrheindamm, das im Rahmen des Freiwilligentages 2018 von der SPD gebaut wurde.

„Mit dem Insektenhotel und den Bienenvölkern eines lokalen Imkers sind die ersten Schritte unternommen, um das geplante Biotop zu verwirklichen“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt. Die Freifläche war einst als Erweiterung des Waldfriedhofes vorgesehen, wird jedoch dafür nicht mehr benötigt. Nun entsteht dort auf einer Hälfte 2020 ein neues Biotop. Die andere Hälfte soll zum Tiefriedhof werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019