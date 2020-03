„Heimat ist da, wo du frei bist“

Lampertheim.Der Begriff Heimat kommt häufig vor, ob im Alltag, in Politik, Medien oder Werbung. Auch der Mannheimer Professor, Schauspieler und Autor Hans-Peter Schwöbel setzte sich jetzt im Alten Rathaus mit dem Thema auseinander. „Geborgen im Wärmestrom“ – Bedürfnisse und Notwendigkeiten in einer globalisierten Welt“ – so lautete der Titel seines Vortrags, in dessen Anschluss er die Gäste zur Diskussion einlud. Ein lebhafter Gedankenaustausch folgte.

Schwöbel zeigte auf, wie vielseitig das Thema Heimat beleuchtet werden kann. Heimat sei üblicherweise ein wichtiger Ort. Heimat bilde sich aus der Verbundenheit mit einem Land, einem Landschaftsbild, der Gesellschaft, dem Klima und der Kultur. Heimat könne auch gespürt werden. Diese emotionale Seite erfahre der Betroffene beim Abschied oder bei der Wiederkehr. Die Begriffe Herkunftsort oder Herkunftsland verwiesen oftmals auf eine Verbindung zwischen Mensch und Gebiet. Heimatgefühle drückten sich in unterschiedlichen Anschauungen und Strömungen aus.

So würden heimatliche Emotionen beispielsweise durch frühkindliche Erfahrungen, Familie, Geborgenheit, Traditionen, bestimmte Wärme- und Kälteerlebnisse, Freundschaft oder Verlust, Tagesrhythmen oder Klimaerlebnisse geprägt. Wichtig seien auch Erinnerungen an die Sprache. Schwöbel riet dazu, „die Schönheit der Dialekte zu erkennen.“

„Heimat ist dort, wo du frei bist“, unterstrich der 74-Jährige. Heimat müsse gepflegt und entwickelt werden, fügte er hinzu. Seine Heimat könne man pflegen, wenn die Lokalgeschichte stimmt. Der verwurzelte Mensch solle sich nicht von anderen einschüchtern lassen, die ihre Heimat verachteten. Im Zeitalter der Globalisierung erfahre der Begriff Heimat eine Veränderung. Wiederbeheimatung sollte angestrebt werden, so seine Empfehlung. Dazu sei eine Verlangsamung der Mobilität notwendig.

Mit seinem Vortrag möchte der Schriftstelle Anregungen geben für ein emanzipatorisches Verständnis von Heimat: „Heimat steht für Geborgenheit und Wärmestrom, für Dauer und Verwurzeltsein, für Überschaubarkeit und Wiedererkennen gegen den flüchtigen Augenblick, gegen die Unendlichkeit des Alls und die Allmacht der Imperialismen.“

Schwöbel leistet seinen Beitrag zur Geschichte seiner Heimat, indem er über seinen Geburtsort Buchen im Odenwald berichtet. Er wohnte die ersten sieben Jahre in einem Wasserschloss in Eberstadt, bevor ihn seine Eltern „nach Mannem verschleppten“. Er selbst verstehe sich als Weltbürger, Lokalpatriot, Europäer, Kurpfälzer und eben als „Mannemer“. Deshalb sehe er seine Heimat, die Allgemeinheit der Lebensumstände, wo er aufgewachsen ist, in dörflichen und städtischen Bildern. Globalisierung sei ein langanhaltender Vorgang und eine unentwegte Beschleunigung des Lebens. Grenzüberschreitende Aktionen könnten zu Heimatlosigkeit führen, so seine Meinung.

Der Referent plädierte dafür, bedrohliche Risiken nicht zu verschweigen. Zum Beispiel kennen uns „Google und Facebook viel besser, als wir sie“, betonte Schwöbel. Außerdem halte er es für richtig, in Deutschland über Religion zu diskutieren.

Am Donnerstag, 26. März, 20 Uhr, gibt es ein Wiedersehen mit Hans-Peter Schwöbel als Mundartakrobat im Schwanensaal bei dem Kabarettprogramm „Lust auf Lachen – Lust auf Denken – Lust auf Heimat“.

