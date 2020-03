Heimatgeschichte interessiert

Lampertheim.Zur Mitgliederversammlung hatte der Heimat-, Kultur- und Museumsverein seine Mitglieder eingeladen. Neuwahlen standen ebenso auf der Tagesordnung wie ein Resümee des vergangenen Jahres.

Vorsitzende Margit Karb konnte viele Mitglieder sowie Bürgermeister Gottfried Störmer begrüßen. In ihrem Rechenschaftsbericht listete sie noch einmal die Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. Zahlreiche Führungen durch das Stadtgebiet sowie im Heimatmuseum hätten dem Verein gezeigt, dass das Interesse der Bevölkerung an Heimat und Historie ungebrochen ist. So hätten 50 Mitarbeiter einer Firma an einer Führung durch das „Alte Lampertheim“ teilgenommen. Auch Schüler der Elisabeth-Selbert-Schule sowie die katholische Frauengemeinschaft zeigten Interesse an Führungen und Besuchen des Heimatmuseums.

Als einen Höhepunkt des Jahres nannte Karb den Filmabend mit filmischen Raritäten im Stadthaus. „Das war ein voller Erfolg, und wir werden es wiederholen“, unterstrich Karb. Außerdem fanden Veranstaltungen statt wie der Kunst- und Hofflohmarkt, die Kerwe und ein Konzert der Musikerinitiative Lampertheim (MIL), das den Hof in einen irischen Pub verwandelt habe. Zu den hervorstechenden Terminen zählten auch im vergangenen Jahr die Mundartabende. Alle drei Vorstellungen im August bei bestem Wetter waren ausverkauft. Eine Weinprobe und die Übergabe des Lampertheimer Kalenders an den Bürgermeister sowie der neue Adventszauber im Hof beendeten das Jahresprogramm.

Kassenwart Erich Schollmeier legte in seinem Bericht die Finanzen des Vereins dar. Die Ausgaben hätten die Einnahmen geringfügig überstiegen, der Verein sei finanziell trotzdem gesund. Die Kassenprüfer Hans Schlatter und Gerlinde Hellmuth bescheinigten die einwandfreie Kassenprüfung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Eine Modifizierung der Vereinssatzung stellte Karb den Mitgliedern zur Abstimmung vor. Sie sei nötig, um die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhalten. Die Zustimmung erfolgte einstimmig. Die anschließenden Neuwahlen verliefen problemlos. Margit Karb ehrte anschließend langjährige Mitglieder. Steffan Herz führte die neue Homepage vor, welche von Annick Benz erstellt wurde und allgemeine Zustimmung fand.

