Lampertheim.Eine Förderung der hessischen Landesregierung in Höhe von 500 Euro soll der Lampertheimer Heimat-, Kultur- und Museumsverein erhalten. Das erklärte Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) in einer Mitteilung. Der Verein „betreut nicht nur das Heimatmuseum der Stadt, sondern leistet auch mit seinen heimatkundlichen Seminaren, der jährlichen Gemarkungsfahrt und anderen Aktivitäten einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben Lampertheims“, so Bauer. Daher freue er sich, dass der Verein zur Fortführung seiner Arbeit eine Förderung erhalte. Dies habe ihm Staatsminister Axel Wintermeyer in Wiesbaden mitgeteilt, informiert der Landtagsabgeordnete weiter. red