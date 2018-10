Heimbonus hilft nur einmal

Bürstadt.Gleich vier Volleyballspiele wurden in der Wasserwerkhalle in Bürstadt ausgetragen. Sowohl die erste als auch die zweite Damenmannschaft der VSG Ried hatten ihren ersten Heimspieltag der Saison. Für die zweite Mannschaft war es sogar das erste Spiel überhaupt.

Nach dem Aufstieg in der letzten Saison in die Bezirksliga traf die erste Mannschaft der VSG Ried zunächst auf die SG Weiterstadt. Der erste Satz begann sehr ausgeglichen. Nach einem Spielstand von 13:13 vergab die VSG allerdings fünf Punkte und konnte danach nicht mehr aufholen.

Der zweite Satz startete ebenfalls vielversprechend und die VSG ging mit 20:10 in Führung. Weiterstadt gab sich aber nicht geschlagen und kämpfte sich ins Spiel zurück, sodass der Satz spannend mit einem knappen Endstand von 30:28 erneut an Weiterstadt ging.

Im dritten Satz konnte sich die VSG Ried dann zunächst wieder absetzen, Weiterstadt fand aber schnell Anschluss. Glücklicherweise war in der zweiten Hälfte des Satzes die VSG überlegen und entschied den Satz 25:16 für sich.

Einen komfortablen Vorsprung im vierten Satz konnte man bis zum Schluss halten, sodass ein entscheidender fünfter Satz notwendig war. Die Damen der VSG Ried waren nun deutlich stärker und führten bereits zum Seitenwechsel mit 8:1. Sie gewannen den Satz verdient mit 15:3 und damit auch das Spiel mit 3:2 (19:25, 28:30, 25:16, 25:19, 15:3).

Doppelspieltag fordert Tribut

Es folgte das Spiel gegen den TV Jugenheim. In einem insgesamt ausgeglichenen ersten Satz ging Jugenheim zunächst in Führung. Trotz guter Spielwechsel schaffte es die VSG Ried nicht, die anfangs verlorenen Punkte wieder aufzuholen und verlor den Satz 22:25.

Der zweite Satz gestaltete sich äußerst schwierig. Die VSG Ried spürte, das auch hier etwas zu holen ist, und ging das Spiel motiviert an. Geprägt von attraktiven Ballwechseln, in denen sich beide Teams nichts schenken wollten, musste die Spielgemeinschaft allerdings einige Fehlentscheidungen des Schiedsgerichts in Kauf nehmen. Dies zerrte an der Verfassung des Teams in der spannenden Partie. Die immer größer werdende Frustration brachte das Team um Coach Czogalla nun völlig aus dem Rhythmus, und im letzten Drittel des Satzes konnte TC Jugenheim die letzten Punkte fast geschenkt bekommen. Es endete mit einem 25:15 gegen das Team aus dem Ried.

Nach der kurzen Pause, verbunden mit dem Seitenwechsel im Feld, zeigte sich allerdings die mentale Stärke und der Zusammenhalt der Mannschaft. Es galt nun wieder, wie im ersten Spiel, einen 2:0-Rückstand doch noch zu drehen. Druckvolle Angaben und konzentrierter Spielaufbau gab dem Team Aufwind. Ein deutliches 25:17 verschaffte den Anschluss und die Hoffnung auf den Sieg.

Der vierte Satz endete noch deutlicher mit 25:15 und zeigt das Potenzial. Nun galt es wieder, einen fünften Entscheidungssatz auszuspielen. Mittlerweile, nach einem Tagespensum von neun gespielten Sätzen und 170 Minuten Gesamtspielzeit, forderte das Konzept des Doppelspieltages, wie im Volleyball bis zur Oberliga üblich, seinen Tribut. Konditionell erschöpft, konnte gegen die frischeren Jugenheimer im letzten Satz nicht mehr genug Druck aufgebaut werden.

Jugenheim hat sich mit 15:8 durchgesetzt und somit 3:2 (25:23, 25:15, 17:25, 17:25, 15:8) im Tie-Break gewonnen. Anfänglich zeigte sich das Team enttäuscht, aber im Rückblick und der Analyse darf man festhalten, dass die Chancen auf eine erfolgreiche Saison nicht schlecht stehen. Bedingt durch eine kurze Vorbereitungsphase und das Integrieren von Neuzugängen ist die Mannschaft noch nicht an ihrem Leistungstand, den sie zu erreichen vermag. Coach Czogalla ist zuversichtlich, dass nun von Spiel zu Spiel ein Fortschritt zu sehen sein wird.

Zwei Spiele ohne Satzgewinn

Am Folgetag bestritt die neu gebildete VSG Ried 2 ihr Auftaktspiel gegen den TV Jugenheim 2 und den TV Biebesheim 2.

Der erste Satz gegen Jugenheim startete aussichtsreich, allerdings musste sich die VSG Ried 2 knapp geschlagen geben mit 24:26. Trotz guten Zusammenspiels konnte die VSG Ried 2 sich in den beiden darauffolgenden Sätzen nicht durchsetzen und verlor auch Satz zwei und drei. Das Spiel endete somit mit 0:3 (24:26, 13:25, 19:25).

Im zweiten Spiel gegen Biebes-heim hatten die Damen der VSG Ried 2 zunächst keine Chance und verloren den ersten Satz mit 4:25. Danach fing man sich wieder und konnte den Abstand auf den Gegner verkürzen. Für einen Sieg reichte es jedoch nicht. Auch die beiden anderen Sätze gingen an Biebesheim, sodass das zweite Spiel ebenfalls mit 0:3 (4:25, 12:25, 15:25) endete.

Bereits nächstes Wochenende gibt es erneut die Chance, Punkte zu holen. Die zweite Mannschaft hat ihren zweiten Heimspieltag am Samstag, 27. Oktober, ab 15 Uhr in der Erich-Kästner-Halle in Bürstadt und freut sich auf Unterstützung. Gegner sind SU Mülheim (erstes Spiel) und DSW Darmstadt 5 (zweites Spiel).

Es spielten für den VSG Ried 1: Michelle Beck, Bianca Becker, Claudia Czogalla, Carolin Litters, Angela Massoth, Mara Metzger, Cecilia Montilla, Jana Moravcova, Barbara Möller, Katerina Poriki, Lorena Spieß.

Es spielten für den VSG Ried 2: Jasmin Baierle, Lilly Knoll, Theresa Kraus, Anastasia Möller, Nadine Müller, Cynthia Selke. red

