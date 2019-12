Heimeliger Museumsmarkt soll fortgesetzt werden

Lampertheim.Warum nicht einmal im Museumshof einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstalten? „Hier“, erzählt Margit Karb, Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins, „sind die besten Voraussetzungen gegeben, um sich in anheimelnder Atmosphäre mit Freunden zu treffen und die letzten Stunden vor dem Fest besinnlich ausklingen zu lassen.“ Am Samstag lud der Verein daher in seinen Hof, und alle, die kamen, waren von dem Ambiente angetan.

Der Hof war geschmückt mit viel Tannengrün, dazu kam ein großer Schlitten aus alter Zeit, der weihnachtlich mit Glocken und Geschenkpaketen dekoriert war. Am Eingang stand ein Drehorgelspieler, der mit weihnachtlichen Melodien auf die kommenden Tage einstimmte. Gäste kamen reichlich und versammelten sich entweder an den Stehtischen oder bildeten Gruppen an den Tischen. Glühwein – ob mit oder ohne Alkohol – war natürlich Trumpf und trug zur guten Stimmung bei. Auch für das leibliche Wohl hatte das Team des Heimatmuseums gesorgt. Die Veranstalter blieben der Devise treu, vor allem einen Markt der Begegnung machen zu wollen, und offerierten nur zünftige Kleinigkeiten. Dazu gehörten Linsensuppe, Schmalz- und Butterbrote, wobei das Brot extra von einem Vereinsmitglied im Steinofen gebacken wurde.

Nächster Termin steht schon

Auch das angebotene Weihnachtsgebäck war Handarbeit und von Mitgliedern gebacken worden. An einem Stand wurden zudem Leckereien aus Honig verkauft, der Welt-Laden lockte mit Fair-Trade-Schokolade und kleinen Präsenten. In der Scheune gab es gebrannte Mandeln – wobei vielerlei Geschmacksrichtungen vertreten waren wie Vanille, Chili oder Kokos. „Alles hergestellt unter der Verwendung von wenig Zucker“, betonte die Verkäuferin. Wer wollte, konnte auch den neuen Lampertheimer Jahreskalender oder den Lambada Struwelpeter erwerben. Offen für die Besucher war zudem das Heimatmuseum mit seiner Zeitreise in die Vergangenheit. Dort konnten sich Interessierte ein Bild von dem machen, wie die Menschen einst in Lampertheim lebten.

„Wer will, kann sich auch schon den Termin für den nächsten Museums-Weihnachtsmarkt in den Kalender schreiben“, erklärte Margit Karb. „Nach dem offensichtlichen Erfolg werden wir auch im nächsten Jahr am Samstag vor dem vierten Advent wieder unseren Hof weihnachtlich schmücken.“

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019