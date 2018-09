Heimisch bin ich dort, wo ich mich sicher fühle

Lampertheim.Rechtsstaatlichkeit ist ein Pfeiler unseres demokratischen Systems und damit grundlegender Bestandteil dessen, was wir unter Heimat verstehen. Der Direktor des Lampertheimer Amtsgerichts, Lothar Schwarz, führt im Interview aus, warum das so ist. Und er verweist auf Defizite, die die Justiz in der Ausübung des Rechts behindern.

Herr Schwarz, inwieweit können Recht und Gesetz eine Heimat begründen?

Lothar Schwarz: Heimisch fühlen kann ich mich nur dort, wo ich mich sicher fühle. Wo ich mich nicht sicher fühle, will ich weg. Sicherheit setzt nicht nur eine starke Justiz voraus, sondern ein rechtsstaatliches Gefüge, das funktioniert.

Gilt heute noch die Stärke des Rechts oder setzt sich allmählich das Recht des Stärkeren durch?

Schwarz: Ich habe immer noch den Eindruck, dass das Recht bei uns eine starke Kraft ist. Aber der Respekt vor staatlichen Institutionen sinkt. Ich bin seit 1984 Richter und habe in diesen Jahren erlebt, dass sich das Verhältnis der Menschen zum Recht und zu den Institutionen verändert hat. Früher war es undenkbar, dass sich ein Jugendlicher in abgerissenen Klamotten und Kaugummi kauend vor den Richter hinfläzt. Heute ist das die Regel. Zu beobachten ist auch der Verlust des Respekts vor dem Recht. Geklaut worden ist schon immer, aber wir erleben dabei eine gewisse Inflation. Schwarzfahren zum Beispiel ist beinahe Standard; es sollte deshalb als Straftat gewertet werden.

Kann sich der Rechtsstaat überhaupt noch durchsetzen?

Schwarz: Polizei, Justiz und Staatsanwaltschaften sind personell nicht ausreichend ausgestattet. Dass man geltendem Recht staatlicherseits nicht mehr zur Geltung verhelfen will, sehe ich aber nicht. Polizei und Justiz kommen vielmehr schlichtweg nicht mehr mit der Arbeit nach, vor allem in strafrechtlichen Verfahren. So müssen Delinquenten vorzeitig entlassen werden, wenn Strafprozesse nicht rechtzeitig in Gang kommen.

Wie ist die Situation im Amtsgericht?

Schwarz: In Hessen gilt die Schuldenbremse. Das hat in den vergangenen Jahren zu einem massiven Personalabbau geführt. In den letzten zwei Jahren hat die hessische Landesregierung starke Anstrengungen unternommen, um die Situation zu verbessern. Es sind neue Stellen geschaffen worden. Wir können wieder Personal einstellen – wenn wir denn welches finden. Denn auch die Ausbildungsplätze sind reduziert worden.

Welche Stellen gäbe es zu besetzen?

Schwarz: Unser Problembereich ist der mittlere Dienst, damit sind vor allem Schreibkräfte und die Mitarbeiter gemeint, die mit der Verwaltung der Akten und der Ausführung der Verfügungen der Richter und Rechtspfleger betraut sind. Aber ich sehe auch Defizite im gehobenen Dienst, etwa bei den Rechtspflegern. Früher hatte ich am Amtsgericht 77 Mitarbeiter. Inzwischen sind es noch 55 Mitarbeiter. Das heißt, ich habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als ein Viertel meines Personals verloren. Zwar sind durch die Ausstattung mit EDV Arbeitserleichterungen eingetreten, der Personalabbau war dennoch zu stark, um von einer sicheren Personalausstattung sprechen zu können.

Wie sehr schwächt Personalmangel den Rechtsstaat?

Schwarz: Ganz massiv. Die Verwaltungsgerichte sind mit Asylverfahren überlastet. Diese dauern in der Regel zwei Jahre. Dass die Bevölkerung das Gefühl hat, die Gerichte kämen nicht mehr hinterher, dafür habe ich Verständnis. Aber wir jammern noch immer auf hohem Niveau.

Wie sieht es mit der Verfahrensdauer am Amtsgericht Lampertheim aus?

Schwarz: Beim Landesvergleich unter den über 40 hessischen Amtsgerichten schneidet Lampertheim nach wie vor gut ab, was die Dauer der Verfahren anbelangt. Bei Familien-, Straf-, Nachlass- und Zivilverfahren liegen wir in der Regel unter den ersten Drei in ganz Hessen. Im Strafrecht liegt die Verfahrensdauer bei 2,5 bis 3,5 Monaten. Im Zivilprozess schwanken unsere Erledigungszeiten zwischen 3,5 und 4,7 Monaten. Da sehe ich keinen Anlass zur Beschwerde. Als dienstältester Direktor in Hessen scheue ich mich freilich nicht, mich beim Oberlandesgericht unbeliebt zu machen und auf personelle Defizite hinzuweisen. Dadurch haben wir die gröbsten Ausfälle in der Regel kompensieren können.

Wie wenig vertraut die Justiz ihren Bürgern? Ins Lampertheimer Amtsgericht kommt man nur noch, indem man einen Ganzkörperdetektor passiert und sämtliche Taschen durchsucht werden.

Schwarz: Die Rechtsinstanzen sollen nicht nur Sicherheit vermitteln, sondern müssen sich auch selbst schützen. So gab es einen Fall in Weilburg, wo ein Beteiligter einer familienrechtlichen Auseinandersetzung eine Waffe gezogen und versucht hat, seine frühere Partnerin zu ermorden. In München ist während eines Prozesses ein Staatsanwalt erschossen worden. Die Gewaltbereitschaft steigt leider auch gegenüber den rechtlichen Institutionen.

Wie sehr können wir davon ausgehen, dass Millionen von Menschen, die aus anderen Verfassungssystemen und Kulturen ins Land kommen, unser Rechtssystem respektieren?

Schwarz: Hessen bietet einen Rechtskunde-Unterricht an, um unsere Grundwerte zu vermitteln. Diese Klassen werden von Richtern betreut. Das ist ein guter Anfang. Ich mache mir aber keine Illusionen, dass es lange dauern wird, Menschen, die aus einem religiös-patriarchalischen System zu uns kommen, von unserer Auffassung von Recht und Gesetz zu überzeugen. Es ist aber auch wichtig, dass der Staat durchgreift, wenn gegen Regeln verstoßen wird. Auch wird man von Menschen, die zu uns kommen, erwarten dürfen, dass sie sich unseren Gepflogenheiten anpassen. Hierzu bedarf es mitunter einer klaren Ansage.

Zum Beispiel?

Schwarz: Man kann sich folgende Frage stellen: Soll eine Richterin mit Kopftuch am Richtertisch zulässig sein? Ich vertrete hier eine eindeutige Auffassung: Eine Richterin mit Kopftuch wird es in meinem Amtsgericht nicht geben. Das gilt übrigens für ganz Hessen. Die Justiz hat unabhängig zu bleiben. Der Richter hat unbedingte Neutralität zu wahren, auch in seinem Habitus. Ich würde mich deshalb auch weigern, ein Kreuz ins Amtszimmer zu hängen.

Was kann der Einzelne tun, um den Wert und das Ansehen des Rechts zu erhalten?

Schwarz: Man kann die Justiz stärken, indem man die Fallzahlen reduziert und die Gerichte wirklich wichtige Aufgaben erledigen lässt. Die zehn Zentimeter zu hohe Hecke des Nachbarn muss kein Gerichtsverfahren in Gang setzen. Auch muss nicht gegen jeden Bußgeldbescheid Einspruch erhoben werden. Es wäre für alle Beteiligten besser, wenn der geblitzte Autofahrer einsieht, dass er zu schnell gefahren ist.

Was ist davon zu halten, wenn Kommunen wie Lampertheim immer mehr ordnungspolizeiliche Aufgaben übernehmen?

Schwarz: Ich halte den Freiwilligen Polizeidienst für eine vernünftige Sache. Der Staat zeigt damit Präsenz. Es kommt natürlich auf die Auswahl der Personen an; Rambos haben bei den ehrenamtlichen Polizeihelfern nichts zu suchen. Es kann nicht schaden, wenn die Kommunen verstärkt Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen. Aber es ist Aufgabe der Justiz, Vergehen zu sanktionieren. Das kann sie freilich nur, wenn sie personell gestärkt wird.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018