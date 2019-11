Heimpleite für die Fußballer

Lampertheim.Im Kreispokal scheiterte die C-Jugend des TV Lampertheim (TVL) trotz des Heimvorteils mit 2:3 am VfL Birkenau. Dabei boten die Lampertheimer eine ordentliche Leistung.

Die Ursache in der Heimpleite sahen die beiden Trainer Frank Bauer und Said Abdel-Azziz in den drei Anfangsminuten, in denen sich die Lampertheimer zwei Gegentore einfingen. Mit diesem 0:2-Rückstand musste die Mannschaft erst einmal zu Recht kommen und sich neu motivieren.

Der Anschlusstreffer von Lars Roth sorgte dafür, dass ein Ruck durch die Mannschaft ging und dass das Spiel wieder an Fahrt aufnahm. Nach einer guten Viertelstunde schoss Alessio Schott das 2:2. Das Team von Frank Bauer und Said Abdel-Azziz spielte als Einheit auf. Nach der Halbzeitpause waren die Gäste aus Birkenau allerdings die Mannschaft, die sich mehre Chancen erspielte. Ein Nachschuss führte dann zum 2:3. Aber auch den Birkenauern gelang nicht alles und so blieb es beim 2:3-Endstand. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019