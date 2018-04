Heimsieg für Handballherren

Anzeige

In dieser Saison verbleiben für die HSG Ried noch zwei Spiele. Am kommenden Samstag, 22. April, auswärts bei der HSG Bensheim/Auerbach. Das letzte Heimspiel bestreiten die Männer der HSG Ried am 29. April gegen den TV Groß-Rohrheim 2. Hier ist das Ziel, die knappe 24:23-Niederlage vom Hinspiel wieder wettzumachen und sich die letzten zwei Punkte zu holen. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule Bürstadt.

Es spielten: Ofenloch, Recht (beide im Tor), Althapp (6 Tore), Gondolph (4/2), D. Pfeffel (3), Grünkemeyer (3), Friedle (3), A. Pfeffel (1/1), Krautwurst, Bauer. fh

