Heimsieg für Tischtennis-Sportler

Hüttenfeld.Eine spielreiche Woche hat die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld (SGH)hinter sich – besonders der Heimsieg der ersten Mannschaft erfreute die Tischtennis-Spieler.

Das erste Heimspiel der Hüttenfelder Topspieler fand in dieser Saison erst Anfang November statt und der Heimvorteil konnte erfolgreich genutzt werden. Nach dem Ausfall von Matthias Thomas war die Aufstellung durcheinandergewirbelt: Peter Haas, Neuzugang aus Hemsbach für die zweite Mannschaft, schlug im hinteren Paarkreuz auf und Robin Gumbel rückte für Thomas ins Mittlere. Die dadurch neuformierten Doppel lieferten direkt ab: Zwei der drei Eingangsdoppel konnte die SGH für sich entscheiden.

In den Einzeln bewiesen Abteilungsleiter Volker Berg und Youngster Heiko Möller ihre gute Form und blieben ohne Niederlage. Gerade Möller zeigt als Jüngster im Team immer bessere Leistungen und weist in dieser Saison bisher eine positive Bilanz von 5:2-Siegen auf. Im weiteren Spielverlauf holten in knappen Matches Malte Böck, Gwen Steier und Robin Gumbel die restlichen Punkte zum 9:5-Sieg. Nach einer Niederlage zu Beginn der Saison hat das Hüttenfelder Flaggschiff nun in die Spur gefunden. Mit drei Verlustpunkten weist die SGH I nur einen Verlustpunkt mehr als der Tabellenführer aus Kirschhausen auf.

Trotz beachtlicher Teilerfolge konnten die anderen Hüttenfelder Teams da nicht mithalten. Gegen Aufstiegskandidaten zogen sowohl die zweite, die fünfte wie auch die sechste Mannschaft jeweils den Kürzeren.

Im Spiel der SGH II gegen die ungeschlagenen Nordheimer konnte lediglich Erich Händler seine Erfahrung durchsetzen und für den Ehrenpunkt beim 1:9 sorgen. Für die fünfte Mannschaft zeigten Thilo Gansloser und Amin Mussavi eine starke Leistung, jedoch konnten auch sie eine knappe 3:6-Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten TSK SW Rimbach nicht mehr abwenden. Für die SGH VI konnten Moritz Müller und das Doppel Johannes Daenschel/Markus Wetzel in Zwingenberg zwei Siegpunkte erspielen. gün

