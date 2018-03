Anzeige

Lampertheim.In der Hitze des dichten Gedränges verstummen die letzten lebhaften Gespräche, Gläser klirren aneinander und werden dumpf auf den Holztischen abgestellt, bevor gespannte Stille eintritt. „One, two, three“ ertönt es von der Bühne, dann weht mit „Canned Heat – Going up the Country“ ein Hauch von Woodstock durch den London Pub. Die Lampertheimer Band „Always Chilled“ hat am Samstagabend die Besucher in der Kulturkneipe mit auf eine Reise durch Klassiker aus englisch- und deutschsprachigem Rock, Pop, Blues und Folk genommen.

Lange vor Beginn des Konzerts war an Bewegung kaum noch zu denken, an Barhockern und Tischen klebten ohnehin kleine, gelbe „Reserviert“-Zettelchen: Der London Pub war bis auf den letzten Platz an der Ausgangstür voll. Kein Wunder, schließlich war der Auftritt ein Spiel vor heimischer Kulisse. Die sechs Bandmitglieder sind allesamt waschechte Lampertheimer, viele Gäste begrüßten die Musiker persönlich. An ausgelassene Tanzbewegungen war zwar nicht zu denken, das schien aber niemanden zu stören. Mitsingen und -schunkeln mit Körperkontakt war angesagt. Es ging ja ohnehin nicht darum, viel von den Musikern zu sehen, sondern zu hören. Und das Hörerlebnis genossen die Besucher sichtlich, fühlten sich oftmals zurück in vergangene Zeiten versetzt und schwelgten mit geschlossenen Augen in den Erinnerungen der Musik.

Ehemalige Arbeitskollegen

Gleich mit dem ersten Song „The Letter“ von „The Box Tops“, einem Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 1967, zog die Band das Publikum in ihren Bann. Als ein Zusammenschluss ehemaliger Arbeitskollegen hat sich die Gruppe 2013 gegründet, sie spielen und singen seitdem ein breites musikalisches Repertoire. Für Manfred Beck (Gesang, Gitarre), Marion Wagner (Gesang), Angela Pope (Gitarre, Gesang), Heinrich Wünsche (Schlagzeug), Elke Armbruster (Bass) und Frank Anacker (Gitarre, Banjo) besteht zur Lampertheimer Musik- und Künstlerkneipe und seinem Wirt Friedrich Hackstein eine persönliche Verbindung. „Einige von uns sind mit dem London Pub groß geworden“, erzählte Sänger Manfred Beck vor dem Konzert. „Ich war schon als junger Mann am Wochenende immer bis zur Sperrstunde mit Hacky hier“, erinnerte er sich lächelnd an alte Zeiten. Auch „Hacky“ hatte am Samstagabend hinter der Theke alle Hände voll zu tun, um den großen Ansturm zwischen den Liedern mit Getränken zu versorgen. Währenddessen spielte sich die Band durch legendäre Hits der vergangenen 60 Jahre. Mal mit der „Zahnspange seines Sohnes“, wie Beck sein Mundharmonikagestell scherzend nannte, mal mit Frank Anacker am Banjo.